Amazonin sademetsä saa yllättävää apua kauppasovusta – Brasilian pitää noudattaa ilmastosopimusta

Amazonin sademetsää kutsuttiin maailman keuhkoiksi jo ennen kuin puhe hiilinieluista tuli akuutiksi.

Amazoniaa pidetään yhtenä tärkeimmistä tekijöistä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Se on maailman suurin trooppinen metsäalue.

Tuoreet uutiset Brasiliasta kuitenkin kertovat, että sademetsää hakataan jälleen kiihtyvällä tahdilla lihakarjan laidunmaiksi, pelloiksi ja kaivostoimintaan. Metsälajien tilalle istutetaan muun muassa soijapapuja ja viljoja.

Kesäkuussa sademetsää kaatui Brasiliassa lähes kaksinkertainen määrä kuin vuosi sitten kesäkuussa. Myös toukokuussa hakkuita oli paljon enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja Deutsche Welle.

Uusi presidentti haluaa talouskasvua

Metsähakkuiden kiihtymistä on pelätty entisestään sen jälkeen, kun uusi presidentti Jair Bolsonaro astui virkaansa puoli vuotta sitten.

Kovan linjan oikeistolainen Bolsonaro haluaa Amazoniasta talouskasvua ja on siksi päivittänyt ympäristölakeja. Hän on myös ehtinyt heikentää Amazoniassa, usein suojelualueilla, elävien alkuperäiskansojen asemaa.

Bolsonaron poika, senaattori Flavio Bolsonaro puolestaan ajaa lakia, joka poistaisi maanviljelijöiltä velvoitteen säilyttää tiettyä osuutta maa-alueistaan metsänä.

Sademetsää uhkaisi muutoksen myötä avohakkuu, joka voisi olla jopa viisi kertaa Suomen kokoinen.

Presidentin mukaan maan ympäristövirasto Ibama antaa liian usein sakkoja hakkuista. Ympäristönsuojelijoiden mukaan pelkät puheet asiasta saattavat rohkaista maanomistajia hakkauttamaan metsää aiempaa välinpitämättömämmin.

– Bolsonaro on kärjistänyt tilannetta. Hän tekee voimakasta retorista hyökkäystä, sanoi Reutersille tutkija Paulo Barreto brasilialaisesta Imazon-järjestöstä.

Amazonin sademetsästä 60 prosenttia sijaitsee Brasiliassa, joten kaikki Brasilian tekemät päätökset heijastuvat suuresti maailman mahtavimpaan sademetsään.

Kauppasopimus vaatii sitoutumista Pariisin ilmastosopimukseen

Brasilian toimia voi kuitenkin suitsia uusi kauppasopimus.

EU ja Mercosur-maat (Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay) sopivat alustavasti maailman suurimman vapaakauppa-alueen muodostamisesta. Sopimusta on hierottu lähes kahdenkymmenen vuoden ajan.

Sopimuksesta tihkuneiden tietojen mukaan siinä vaaditaan sitoutumista Pariisin ilmastosopimukseen ja muihin tapoihin taistella metsähakkuita vastaan.

Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron uhkasi viime viikolla, että hän ei aio allekirjoittaa kauppasopimusta, jos Brasilia eroaa ilmastosopimuksesta.

Bolsonaro vakuutti Macronille viime viikon G20-kokouksessa, että Brasilia ei aio lähteä ilmastosopimuksesta. Presidentti Donald Trump on vetänyt Yhdysvallat pois ilmastosovusta.

Amazonilla pelätään yhä Bolsonaron vaikutusta sademetsään, mutta pieni toivo on virinnyt.

– Tämä (tuore uutinen hakkuiden lisääntyneestä määrästä) on painajainen Bolsonarolle. Tämä on jotain, joka on todella tärkeää sekä kansainvälisestä näkökulmasta että Brasilialle, koska Amazon on ikoni, metsästrategi Paulo Adario Greenpeacesta sanoi Reutersille.