Amazon-pomo Jeff Bezos menettää avioerossa 36 miljardia dollaria – pysyy silti maailman rikkaimpana ihmisenä

Onneksi ei määräydy... kapitalismin ongelmiahan on se että palkat ei riitä kaikkien tuotteiden ostoon, ts joku yritys aina sukeltaa nurin... toisaalta jos sitä voittoa ei oo saatavilla niin eipä niitä pääomiakaan sijotettaisi mihinkään... amazonissa on hirvittävät odotusarvot mullistaan kaupankäyntiä.. osin on jo mullistanut mutta ei se ehkä iha 900miljardin arvonen ole... mut todennäkösesti arvokkaampi ku 9miljardia... mutta kuinka paljon... no se selviää sitten joskus tulevaisuudessa... tuskin on 50v päästä muuta ku muisto vaan ko firma...