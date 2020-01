Alustava kauppasopu nosti pörssit ennätyslukemiin – Kiinan ja USA:n sopimus poistaa tulleja ja lisää ostoja sadoilla miljardeilla, mutta sopu on vasta alustava

Kiinalta varapääministeri allekirjoittajana, no on se ylempi kuin toimistopäällikkö. Kiinan signaali siitä että koko homma on vastenmielinen.

Ajoitus sopimukselle sama päivä kuin viraltapano eteni konkreettisesti senaattiin. Trumphan oli aiemmin ilmoittanut että sopimus olisi hyvä allekirjoittaa vasta toisella vaalikaudella mutta nyt tarvitaan maksimaalinen julkisuus sopimuksesta niin se tehtiin nyt. Vaikea panna viralta presidentti joka tekee noin hienoja juttuja.

Kiinan talous on ongelmissa eikä Saksallakaan mene oikein hyvin ja kyllä kurssit USA:ssakin kääntyvät laskuun ja samalla Trumpin kurssi kääntyy laskuun. Kasvuhan on pääosin löysällä lainarahalla saatu aikaan ja maan ulkomaanvelka on huipussa kuten kotitalouksienkin velanotto. Pahalta näyttää.