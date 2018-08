"Ällöttäviä uutisia" - Trumpin kiristyvä retoriikka mediaa kohtaan huolestuttaa Yhdysvalloissa

Tuo retoriikka on todellakin merkille pantavaa: "se on muuten hyvä asia, ei huono asia..." Tällaista yksinkertaista ja musta-valkoista kieltä Trumpin kannattajat ymmärtävät. Kaikki on selkeästi hyvä tai huono. Ei ole olemassa harmaan sävyjä - saatikka sitten eri värejä. Maailma on yksinkertainen, vihollinen on helposti tunnistettavissa, eikä tarvitse vaivata aivojaan minkäänlaisella ajattelutoiminnalla, asioihin perehtymisellä, kriittisyydellä ym. Ei myöskään tarvita erilaisen mielipiteen tai yleensäkään erilaisuuden ymmärtämistä: "Jos joku ajattelee toisin tai elää toisin, hän on minulle uhka." Pelottava lähtökohta paljon pahemmalle - näin ovat toimineet kaikki totalitaaristen järjestelmien johtajat ennen suurta räjähdystä.