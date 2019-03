Algerian presidentin vetäytyminen villitsi kansan – vaalien lykkäys voi olla keino pelata lisäaikaa

Algerian presidentti Abdelaziz Bouteflika ei lähde tavoittelemaan viidettä kautta – kansa vastusti ehdolle asettumista mielenosoituksin.

Bouteflikan maanantainen ilmoitus presidentinvaaleista vetäytymisestä herätti kansan keskuudessa riemua. Algerian pääkaupungissa Algerissa uutinen otettiin ilolla vastaan, ja ihmiset juhlistivat ilmoitusta tööttäilemällä autojen torvia, heiluttelemalla lippuja ja laulamalla maan kansallislaulua.

Presidentti Abdelaziz Bouteflika, 82, vetäytyy ehdokkuudestaan seuraavissa presidentinvaaleissa. Bouteflika oli aiemmin ilmoittanut asettuvansa ehdolle tavoittelemaan viidettä kauttaan.

Bouteflikan ensimmäinen ilmoitus asettua ehdolle herätti algerialaisten keskuudessa suurta vastustusta, ja presidenttiä vastaan on osoitettu mieltä ympäri maata jo helmikuusta saakka. Mielenosoituksiin on osallistunut kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Algerialaiset ovat tyytymättömiä maan heikkokuntoiseen johtajaan sekä itsenäisyyssodan veteraaneista koostuvaan johtoon, ja mielenosoitusten taustalla on muun muassa maan huonot palvelut, voimakas korruptio ja korkea työttömyysaste.

Täysin varauksetta vetäytymiseen ei kuitenkaan ole suhtauduttu. Vaalien lykkäämisen seurauksena Bouteflikan kausi jatkuu yli puolella vuodella, ja sen arvellaan olevan keino presidentille pelata lisää aikaa valita oma seuraajansa.

Vaalikohun vaikutukset näkyvät myös maan hallinnossa. Algerian pääministeri Ahmed Ouyahia erosi virastaan maanantaina. Ouyahin tilalle pääministeriksi nimettiin sisäministeri Noureddine Bedoui.

Algerian hallitukseen on nimetty myös Ramatane Lamamra, joka aloittaa apulaispääministerinä. Al Jazeeran mukaan maassa ei aiemmin ole ollut apulaispääministerin virkaa.

Jatkaa virassa seuraaviin vaaleihin saakka

Bouteflikan ilmoittaessa vetäytyvänsä ehdokkuudesta vaaleissa, kerrottiin samalla vaalien lykkääntyvän. Vaalit oli alun perin tarkoitus järjestää huhtikuun 18. päivänä, mutta näillä näkymin vaalit järjestetään vasta tämän vuoden lopulla. Tarkkaa päivämäärää tai ajankohtaa vaaleille ei kuitenkaan ole vielä esitetty.

Ennen vaaleja Bouteflika on kuitenkin luvannut järjestää kansalliskokouksen, jonka tarkoituksena on käsitellä perustuslain uudistamista. Kokouksen vetäjäksi on arveltu entistä ulkoministeriä ja YK:n erikoislähettilästä, Lakhdar Brahimia. Kokouksessa on määrä ohjata muutosta, muuttaa perustuslakia ja asettaa vaaleille päivämäärä.

Vielä on epäselvää, mitä muutoksia perustuslakiuudistukselta odotetaan. On mahdollista, että sillä halutaan perua vuonna 2008 Algerian parlamentin hyväksymä muutos, joka poisti presidentin peräkkäisiä virkakausia koskevat rajoitukset.

Presidentti on tiettävästi kärsinyt merkittävistä terveysongelmista eikä ole esiintynyt julkisuudessa paljoakaan sen jälkeen, kun sai aivoverenvuodon vuonna 2013 ja joutui pyörätuoliin. Terveysongelmat ovat osasyy Bouteflikan epäsuosioon, sillä hänen ei katsota enää suoriutuvan presidentille kuuluvista tehtävistä.