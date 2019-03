Algerian haamupresidentti haluaa viidennen kauden vallassa – kymmenettuhannet algerialaiset vastustaneet ehdokkuutta suurissa protesteissa

Algerian pääkaupungissa Algerissa kiertää tuore vitsi.

Se menee näin: ensimmäinen Bouteflika makaa sairaalassa Genevessä, toinen Bouteflika antoi potkut kampanjapäällikölleen ja kolmas Bouteflika ilmoitti ehdokkuutensa vaaleihin. Asiasta kertoo Reuters.

Abdelaziz Bouteflika, 82, on Pohjois-Afrikan Algerian pitkäaikainen presidentti, mutta hän ei ole puhunut julkisuudessa viiteen vuoteen. Vuonna 2013 presidentti sai sairaskohtauksen, minkä vuoksi hän ei juuri pysty puhumaan eikä kävelemään.

Sairaskohtauksen jälkeen Bouteflika on pystynyt voittamaan jälleen yhdet vaalit, vaikka hän ei juuri esiinny julkisuudessa. Hän saattaa näkyä televisiossa tervehtimässä valtiovallan vieraita.

Algeriassa on määrä pitää presidentinvaalit 18. huhtikuuta, ja ehdokaslistalla on jälleen Bouteflikan nimi. Jos hänet valitaan presidentiksi, se olisi viides kerta vuoden 1999 jälkeen.

Bouteflika lupasi uudet vaalit

Vitsejä ei tulisi selitellä, mutta Bouteflikan ehdokkuus oli liikaa algerialaisille. Viime viikkoina Algeriassa ovat olleet suurimmat protestit sitten arabikevään 2011.

Sunnuntaina Bouteflika lupasi, että jos hänet valitaan uudelle kaudelle, hän pitää uudet vaalit vuoden sisällä.

Bouteflika ilmoitti asiasta kirjeellä. Sitä pidettiin jälleen yhtenä merkkinä siitä, että johtaja elää aivan eri aikakautta kuin suurin osa kansalaisista. Lähes 70 prosenttia algerialaisista on alle 30-vuotiaita.

Bouteflika pysyttelee parhaillaan sairaalassa Sveitsin Genevessä. Hänen seurassaan on perheenjäseniä, kuten hänen nuorempi veljensä Said Bouteflika. Said Bouteflika on entinen opettaja, joka toimii veljensä neuvonantajana. Hänen uskotaan myös johtavan maata käytännössä.

Itsenäisyyssodan veteraani

Abdelaziz Bouteflika on Algeriaa hallitsevan eliitin ruumiillistuma. Eliitin jäsenistä monet taistelivat Algerian itsenäisyyssodassa Ranskaa vastaan 1950- ja 60-luvuilla.

Bouteflika nousi huipulle nuorena. Algerian itsenäistymisen jälkeen vuonna 1962 Bouteflikasta tuli jo 26-vuotiaana ensin nuoriso-, urheilu- ja turismiministeri ja sitten ulkoministeri. BBC:n mukaan Bouteflika ja silloinen presidentti Ahmed Ben Bella pelasivat jalkapalloa virallisten tapaamisten väleissä.

Trendikkäästi pukeutuneesta Bouteflikasta uumoiltiin presidenttiä jo vuonna 1979, kun verettömästi vallan kaapannut Houari Boumedienne kuoli. Bouteflikan aika ei kuitenkaan tullut vielä, vaan hänet sivuutettiin.

Seuraaviin vuosiin mahtui muun muassa vapaaehtoinen maanpako. Kotimaan korruptiosyytökset ajoivat Bouteflikan 1980-luvulla useaksi vuodeksi Sveitsiin ja Persianlahdelle.

1990-luvulla Algeria ajautui sisällissotaan, joka vaati yli 150 000 ihmisen hengen. Maan turvallisuusjoukot taistelivat islamistisia ryhmiä vastaan.

Bouteflika äänestettiin presidentiksi ilman kilpailua vuonna 1999 kesken sisällissodan. Hän sai nitistettyä kapinan viimein vuonna 2002, mutta Algeriaan jäi vallalle poliittinen järjestelmä, joka sallii vain vähän tilaa toisinajattelulle. Tähän asti algerialaiset ovat ajatelleet, että se on hinta rauhalle ja vakaudelle.