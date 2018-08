Albania vahvisti, että Italian siltaonnettomuudessa on kuollut sen kansalaisia – onnettomuudessa loukkaantui ainakin 16 ihmistä

Albanian Rooman-suurlähetystö on vahvistanut Facebook-sivuillaan, että Genovan siltaturmassa kuoli kaksi nuorta albaanimiestä, kertoo uutistoimisto AP.

Tähän mennessä tiistaisessa siltaturmassa on viranomaisten mukaan löydetty 38 kuollutta.

Uutistoimiston mukaan Italiassa on satoja tuhansia maahan muuttaneita albanialaisia, jotka muuttivat Italiaan paremman elämän toivossa sen jälkeen kun Albanian kommunistinen hallinto romahti 1990-luvulla.

CNN:n mukaan kuolleiden joukossa on myös yksi kokonainen perhe ja että kuolleiden määrän pelätään nousevan, sillä useat ihmiset ovat edelleen kateissa onnettomuuden jäljiltä.

– Emme luovu toivosta, olemme jo pelastaneet tusinan ihmisiä sillan raunioiden alta, palopäällikkö Emanuele Giffi kertoi AFP:lle The Guardian -lehden mukaan.

– Työskentelemme kellon ympäri kunnes viimeinen uhri on varmistettu, Giffi sanoi.

Loukkaantuneet sairaalahoidossa

Tiistaina onnettomuuspaikalla työskennellyt pelastaja kertoi CNN:lle, että pelastustöitä tiistaina haittasi rankkasateiden lisäksi kova puuskittainen tuuli, joka ylsi pahimmilleen 60 kilometriin tunnissa.

Italian viranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä on loukkaantunut, kertoo uutistoimisto Reuters. Sairaalahoitoa on muun muassa saanut nainen, joka on hengittänyt savua tulipalosta, jonka sytytti hänen kotinsa ylle tippunut siltaromu. Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan hoidettavien joukossa on myös rekkakuski Tshekistä, jota on hoidettu rintavamman takia.