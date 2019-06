Al-Holin karu pakolaisleiri pysynee pitkäikäisenä – leirin olosuhteista ei SPR:n havaintojen mukaan tule siedettäviä

Suomi ei ole hakemassa mahdollisia kansalaisiaan pois Syyrian al-Holin pakolaisleiriltä, jossa on myös terroristijärjestö Isisin aiemmin hallitsemilta alueilta tulleita ihmisiä.

Yle kertoi aiemmin, että leirillä olisi 11 suomalaista naista ja 33 lasta.

Eduskunnan kyselytunnilla hallitus linjasi pääministeri Antti Rinteen (sd.) johdolla torstaina, ettei Suomi ole aktiivisesti hakemassa ketään pois leiriltä.

– Emme harkitse erityisiä evakuointitoimenpiteitä. Kysymys on äärimmäisen hankala ja meillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa. Haemme ratkaisua, jossa sovitetaan ihmisoikeus- ja turvallisuuskysymykset yhteen. Jokaisen henkilön osalta on arvioitava yksilöllisesti tilanne, Rinne puhui.

Suomen kansalaisilla on oikeus palata maahan, jos he onnistuvat niin omatoimisesti tekemään. Suomi on varautunut myös omatoimisiin palaajiin.

Olosuhteista ei tule siedettäviä

Suomen Punaisella Ristillä on al-Holin pakolaisleirillä noin tusinan verran suomalaisia avustustyöntekijöitä.

– Ensimmäisessä rotaatiossa 30 potilaspaikan kenttäsairaalaan lähti seitsemän työntekijää ja meillä on myös kansainvälisessä organisaatiossa ihmisiä. Leirillä on hyvin karut olosuhteet. Siellä on kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin kapasiteettia olisi, kertoo Punaisen Ristin avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi.

Al-Holin pakolaisleirillä on yli 70 000 ihmistä. Leiri on ensimmäistä kertaa perustettu ensimmäisen Persianlahden sodan takia vuonna 1991. Leirillä on erityisesti syyrialaisia ja irakilaisia pakolaisia, jotka eivät voi toistaiseksi palata kotiseuduilleen.

Leirillä on kuitenkin myös monia ulkomaalaisia, joilla on hyvin voinut olla yhteyksiä Isis-terroristijärjestöön.

Noin 90 prosenttia leirin ihmisistä on naisia ja lapsia. Olosuhteet ovat karut ja kesällä myös kuumat.

– Leirille on toimitettu paljon puhdasta vettä ja telttoja, jotta niitä riitäisi kaikille perheille. Suolistoperäiset tartuntataudit leviävät herkästi. Kenttäsairaala on toiminut noin kuukauden ja yli tuhat ihmistä on käynyt hoidettavana, Löövi kertoo.

Löövi ei usko, että leirin olosuhteita pystytään merkittävästi parantamaan.

– Leirin olosuhteista ei voi tulla hyviä tai edes siedettäviä. Paikallisviranomaiset ovat vastuussa leiristä. Heille on voitu ehdottaa avustustoimia, Löövi kertoo.

Al-Holin leiri on Syyrian demokraattisiin joukkoihin (SDF) kuuluvien kurdien hallinnassa.

Löövi toivoo, että ulkomaalaisia saataisiin al-Holista sekä muilta alueen pakolaisleireiltä pois, jotta apu riittäisi paremmin sitä tarvitseville syyrialaisille ja irakilaisille.

– Monilta on koteja tuhottu. Ulkomaalaisia kannattaisi ottaa pois, jotta kuorma vähenisi, hän toteaa.

Ainakaan Euroopan maat eivät ole lähteneet hakemaan kansalaisiaan pois. Nähtäväksi jää, kuinka kauan leiriä pidetään pystyssä.

– Vaikuttaa siltä, että al-Hol on pitkäaikainen leiri, Löövi pohtii.