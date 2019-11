Ainakin yksi ihminen on kuollut puukotuksessa London Bridgellä – Poliisi on ampunut tekijää

Yhden ihmisen uskotaan joutuneen puukotuksen uhriksi London Bridgen alueella Lontoon keskustassa perjantaina. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto Reuters ja BBC.

Poliisi on ampunut epäiltyä. Brittiläinen uutiskanava Sky News kertoo ammutun miehen kuolleen. BBC taas kertoo, että epäilty on pidätetty. BBC:n mukaan useiden ihmisten uskotaan loukkaantuneen.

Poliisi on eristänyt tapahtumapaikan. BBC:n toimittaja kertoo nähneensä sillalla joukkotappelua muistuttavan tilanteen. Hänen mukaansa miesjoukko hyökkäsi yksittäisen miehen kimppuun. Sen jälkeen poliisi saapui paikalle nopeasti ja ampui useita laukauksia miestä kohti.

Lontoon poliisi vahvisti Twitterissä, että sillalla on käynnissä välikohtaus, jota poliisi hoitaa. Poliisi kertoo BBC:n mukaan, että he saivat ennen kello kahta päivällä paikallista aikaa hälytyksen, jonka mukaan sillan läheisyydessä on tapahtunut puukotus.

Useat ihmiset kertoivat Twitterissä kuulleensa laukauksia. Moni jakoi tapahtumapaikalta kuvia ja videoita.

Tapahtuneen tekotapa ja näkyvä paikka muistuttavat aiempia ääriliike Isiksen innoittamia iskuja eurooppalaisissa pääkaupungeissa. London Bridge toimi iskun tapahtumapaikkana kesäkuussa 2017, jolloin kolme henkilöä ajoi pakettiautolla jalankulkijoiden joukkoon ja sen jälkeen hyökkäsivät ihmisten kimppuun alueella. Tapauksessa kuoli kahdeksan ihmistä.

Juttu päivittyy.