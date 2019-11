Ainakin kymmentä ihmistä ammuttiin perheen kodin takapihalla Kaliforniassa – Sunnuntaina kaksi ampumavälikohtausta

Ampujan motiivista ei ole toistaiseksi tietoa. Poliisin mukaan tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että epäilty tunsi uhrit.

Ainakin kymmentä ihmistä ammuttiin kesken perhejuhlan Fresnon kaupungissa Kaliforniassa Yhdysvalloissa sunnuntai-iltana paikallista aikaa, kertoo televisioyhtiö CNN.

Välikohtaus sai alkunsa, kun aseella varustautunut mies saapui kalifornialaisen kodin takapihalle, jonne perhe ja heidän ystäviään oli kokoontunut katsomaan sunnuntai-illan jalkapallo-ottelua yhdessä. Aseistettu henkilö alkoi ampua kohti paikalla ollutta ihmisryhmää ja pakeni sen jälkeen paikalta.

CNN:n mukaan ampuja tappoi neljä ihmistä ja haavoitti kuutta muuta. Fresnon varapoliisipäällikkö Michael Reid kertoi CNN:lle, että neljä uhria olivat 25–30-vuotiaita miehiä. CBS News kertoo, että uhrit olisivat olleet aasialaisia.

Kolme heistä todettiin heti kuolleiksi, ja yksi kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa. Reid kertoi CNN:lle, että muiden loukkaantuneiden vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Talossa oli tapahtumahetkellä noin 35–40 ihmistä. Heidän joukossaan oli useita lapsia. The Washington Postin mukaan loukkaantuneiden joukossa ei ollut lapsia.

Hätäkeskus vastaanotti useita puheluita ja ensivaste saapui paikalle noin kahdeksalta illalla paikallista aikaa. Tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että epäilty tunsi uhrit, kertoi varapoliisipäällikkö Reid CNN:lle. Reidin mukaan talosta ei ollut aikaisemmin soitettu hätäpuheluita.

Komisario Bill Dooley Fresnon poliisista sanoi The New York Timesin mukaan, että kyseessä oli joukkoampuminen.

Sunnuntaina kaksi ampumavälikohtausta kaupungissa

Tapahtumapaikan naapurustossa asuvat kertoivat The Guardianille kuulleensa useita laukauksia. On epäselvää, onko poliisi pidättänyt ketään tapaukseen liittyen. Poliisi ei ole antanut lausuntoa siitä, millaista asetta tekijä käytti. Poliisi ei ole kommentoinut myöskään sitä, mikä tekijän motiivi on mahdollisesti ollut.

Reutersin mukaan poliisi kiersi tapauksen jälkeen naapurustossa ja etsi silminnäkijöitä sekä mahdollisia turvakamerakuvia, joiden avulla tekijä tai tekijät olisi mahdollista tunnistaa. Poliisi ei ole julkaissut mitään tietoja ampujasta.

Paikallinen lehti kertoi CBS Newsin mukaan, että kaupungissa tapahtui sunnuntaina myös toinen ampumavälikohtaus. 20-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi kotona varhain sunnuntaina. Poliisi ei ole kertonut, ovatko tapaukset yhteydessä toisiinsa.

