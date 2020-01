Ainakin kaksi republikaania äänestänee todistajien kutsumisen puolesta, mutta se ei vielä riitä – Trump-oikeudenkäynti voi olla ohi jo tänään

Kun muissa maissa politiikka ja tuomiovalta halutaan pitää erillään niin USA:ssa se ei onnistu.

Tuomareina on senaattorit joista on vaalit myös loppuvuodesta kuten presidentillä. Jos republikaank nyt ilmoittaa haluavansa kuulla todistajia niin samalla hetkellä saa sanoa hyvästit omalle jatkolleen kongressissa. Ja Trumpin haukut siihen päälle.

Romney on senaattorina vuoteen 2024 joten ei hätää, Collins on jo ilmoittanut luopuvansa ehdokkuudesta. Juuri nuo ovatkin puolueettomimpia koko prosessissa.

Ja USA on demokratian esikuva muille, hevonhuilut!