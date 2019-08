Ainakin 4 000 ihmistä on evakuoitu Gran Canarialla – laaja maastopalo roihuaa Tejedan vuoristokylän läheisyydessä

Ja taas palaa. IPCC raportin mukaan meillä on aikaa enää 10 vuotta maailmanloppuun ja siellä taas sitä hiilidioksidia syntyy ties vaikka ja kuinka paljon.

Kuka muistaa viime vuonna ne Kalifornian metsäpalot? Olivat muuten laajimmat metsäpalot mitä on nykyaikana tapahtunut. Hiilidioksidia vapautui arviolta saman verran mitä ihmiskunta tuottaa 100 vuodessa. Sellainen määrä pölähti kerrasta ilmakehään. No mitä tapahtui? Sadan vuoden hiilidioksidit, niin eikö se jää pitäisi jo alkaa sulamaan? Ja mitä vielä, jää oli Pohjoisnavalla paksuuntunut entisestään, sillä tämän vuoden heinäkuussa Norjan laivaston suurin jäänmurtaja (Kronprins Haakon) joutui palaamaan takaisin tutkimusretkeltään, koska jää oli niin paksua, että siihen ei pystynyt edes yksi maailman suurimmista jäänmurtajista. Yllätti jään paksuus tutkijat housut kintuissa ja aika hiljaa on eliitti asiasta ollut, mutta asiaa käsittelevät tiedeuutisten artikkelit löytyvät googlella ja sekös eliittiä pännii.