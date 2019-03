Ainakin 23 kuoli, kun rajut tornadot iskivät Alabaman osavaltioon Yhdysvalloissa – kuolonuhrien määrän pelätään nousevan

Ainakin 23 ihmistä, joista osa lapsia, sai surmansa tornadon kuljettua läpi Leen piirikunnan Yhdysvaltain Alabamassa sunnuntaina. Kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan pelastustyöntekijöiden etsiessä ruumiita ja eloonjääneitä tuhoutuneista kodeista, kertoivat viranomaiset.

Tornado iski myös Alabaman suurimpaan kaupunkiin Auburniin. Pelastustyöntekijöillä oli synkkä työ kun he vetivät raunioiden seasta ruumiita ja eloonjääneitä.

– Haasteena on raunioiden määrä siellä missä koteihin osui, sanoi Leen piirikunnan sheriffi Jay Jones uutiskanava CNN:lle.

– En ole koskaan nähnyt näin paljoa, hän jatkoi.

Myrskyt ja ainakin yksi selvä tornado repivät puita juuriltaan ja tuhosivat koteja viereisessä Georgiassa katkaisten sähköt 21 000 asiakkaalta, kertoi Georgia Powerin tiedottaja Meredith Stone.



Lisää tornadoja voi tulla

Twitterissä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Alabaman asukaita ja muita myrskyjen tielle joutuneita olemaan "varovaisia ja turvassa".

"Tornadot ja myrskyt olivat todella väkivaltaisia ja lisää voi tulla", Trump kirjoitti. "Perheille ja uhrien ystäville ja loukkaantuneille, Jumala siunatkoon teitä kaikkia!"

Alabamassa Lee Countyn kuolinsyytutkija Bill Harris sanoi, että kuolleiden määrä voi nousta.

– Ihmisiä vedetään yhä raunioiden seasta, hän sanoin Birmingham News -lehdelle varhain sunnuntai-iltana.

– Olemme täällä koko yön, hän jatkoi.

Itä-Alabaman sairaalassa Opelikassa kerrottiin olevan hoidettavana 40 uhria tornadon jäljiltä, lisää odoteltiin. Joitakin uhreja oli viety muihin sairaaloihin.



Hätätilaa saatetaan jatkaa

Eteläisessä Yhdysvalloissa pelättiin useita tornadoja sunnuntaina. Tornadovaroitukset olivat illalla voimassa monin paikoin Georgiaa ja Alabamaa.

Beauregardin kaupungissa Leen piirivaltiossa kuvattu video näytti, miten kodit olivat tuhoutuneet, puut kaatuneet ja tuhoutuneista taloista irronneet osat olivat levinneet pitkin teitä.

Sosiaalisessa mediassa olevissa kuvissa itään Beauregardista näkyi suuri Buck Wild -saluuna, jonka katto oli irronnut ja suurin osa seinistä kaatunut myrskyn takia.

Alabaman kuvernööri Kay Ivey varoitti asukkaita Twitterissä, että lisää vaarallista säätä saattoi olla luvassa.

Helmikuun 23. päivänä vakavien tulvien takia annettua hätätilaa Alabamaan saatetaan nyt jatkaa, hän sanoi.

Leen piirikunnan koulujen kerrottiin olevan kiinni.

ABC News julkaisi Twitterissä videon, jossa näkyy romahtaneita rakennuksia ja kaatuneita puita.

Video shows destruction in Beauregard, Alabama after tornado leaves at least 14 people dead, according to officials in Lee County. https://t.co/Nh2TAH8mVz pic.twitter.com/6keijqTy3g