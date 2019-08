Ainakin 20 kuollut Texasin ammuskelussa – Ampujan tekemäksi epäillyssä manifestissa korostetaan valkoista ylivaltaa ja puhutaan "latinovaltauksesta"

Poliisi on pidättänyt 21-vuotiaan epäillyn miehen. Ampuja tulitti ihmisiä rynnäkkökiväärillä Walmart-kauppakeskuksessa.

Texasin joukkoammuskelussa Yhdysvalloissa on kuollut jo ainakin 20 ihmistä.

Rynnäkkökivääriä käyttänyt mies alkoi tulittaa ihmisiä Walmart-tavaratalossa El Pason kaupungissa lauantaina.

Ammuskelussa on haavoittunut 26 ihmistä, joista 23 on sairaalahoidossa. Uhrien määrä saattaa vielä nousta, koska ainakin kaksi haavoittuneista on kriittisessä tilassa. Sairaalahoitoon vietyjen joukossa on kaksi lasta.

Poliisi on pidättänyt epäillyn ampujan, joka on 21-vuotias mies. Tapausta tutkitaan viharikoksena, koska epäilty oli poliisin mukaan julkaissut netissä rasistisen manifestin ennen ampumista.

Epäilty ei tehnyt vastarintaa, kun poliisi tuli paikalle ja pidätti hänet.

Paikalla ollut henkilö kertoi, että äänten perusteella ensimmäiset laukaukset ammuttiin kauppakeskuksen ulkopuolella, josta ampuja siirtyi sisätiloihin jatkamaan tulitusta.

Sarjatuliasetta käyttänyt ampuja tulitti ihmisiä yhden silminnäkijän mukaan sattumanvaraisesti samalla, kun hän kulki ympäri kauppakeskusta.

Kauppakeskuksessa oli ampumishetkellä 1 000–3 000 ihmistä, poliisi arvioi.

Manifesti: valkoista ylivaltaa, latinovastaisuutta ja rasismia

Epäillyn julkaisemaksi uskottu manifesti on poliisin mukaan rasistinen, latinovastainen ja valkoista ylivaltaa kannattava.

Tulevaa ampumista kuvaillaan manifestissa reaktiona sille, että "latinot ovat vallanneet Texasin". Siinä syytetään latinoja muun muassa työpaikkojen viemisestä.

Lisäksi tekstissä osoitetaan tukea Uuden-Seelannin keväiselle ampumatapaukselle, jossa asemies tappoi 51 ihmistä moskeijoissa Christchurchin kaupungissa.

Kirjoituksen perusteella epäilty on suunnitellut tekoaan noin kuukauden ajan.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI tutkii tapausta terroristisena rikoksena, tv-kanava CNN kertoo.

Texasin poliisi kertoo, että epäilty on puhunut rikostutkijoille, ja poliisi selvittää teon yksityiskohtia ja motiivia.

Demokraattien presidenttiehdokas syyttää Trumpin puheita väkivaltaa lietsoviksi

Tapaus on käynnistänyt Yhdysvalloissa jälleen kerran keskustelun aselakien tiukentamisesta.

Vain kuusi päivää ennen Texasin ammuskelua teini-ikäinen ampuja tulitti sarjatuliaseella yleisöä, joka osallistui ulkoilmatapahtumaan Kaliforniassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tuomitsi ampumisen Twitter-viestissään ja esitti sen johdosta surunvalittelut.

Yksi demokraattipuolueen presidenttiehdokkaista, Texasin entinen kongressiedustaja Beto O'Rourke syytti Trumpia rasistiksi ja sanoi hänen puheidensa johtavan väkivaltaan.

– Viharikokset ovat olleet nousussa kolmen vuoden ajan, kun valtaa on pitänyt hallinto, jonka presidentti kutsuu meksikolaisia raiskaajiksi ja rikollisiksi, O'Rourke sanoi lehdistölle ammuskelun jälkeen.