Ainakin 16 on kuollut Filippiinien taifuunissa – hirmumyrsky iski turistien suosimille alueille ja pikkukyliin.

Ainakin 16 ihmistä on kuollut Phanfone-taifuunin iskettyä Filippiineille, kertovat viranomaiset. Phanfone pyyhkäisi keskiviikkona Filippiinien keskiosien pikkukylien ja suosittujen turistikohteiden yli.

Pahimmillaan hirmumyrskyn tuulet olivat voimakkuudeltaan noin 54 metriä sekunnissa. Tuuli riepotteli asumusten kattoja ja kaatoi sähkötolppia.

Phanfonen jäljiltä kymmenettuhannet ihmiset joutuivat majoittumaan ja viettämään joulua väliaikaismajoituksissa ja evakuointikeskuksissa.

Myrskyn tuhoja on vielä vaikea arvioida, sillä internet- ja puhelinyhteydet ovat yhä poikki. Tuhoja selvitettiin torstaiaamuna paikallista aikaa.

Vedet tulvivat kaduille taifuunin iskettyä Filippiineille joulun aikaan. KUVA: ROBERT DEJON / EPA

Vahvistetut kuolinuhrit löytyivät Visayasin kylistä. Taifuuni iski myös muun muassa Boracayn ja Coronin lomakohteisiin, ja Boracayn lähellä sijaitseva Kalibon lentokenttä varioitui AFP:n saamien tietojen mukaan.

– Tiet on suljettu, mutta vaurioita on yritetty korjata. Tilanne on aika paha, korealaisturisti Jung Byung Joon sanoi Instagram-viestien välityksellä.

– Kaikki sadan metrin säteellä lentokentältä näyttää hajonneen. Kentällä on paljon turhautuneita ihmisiä, sillä lentoja on peruttu.

Jungin mukaan paikalla on takseja, mutta sateiden takia kukaan ei halua poistua kentältä.

Supertaifuunin nuorempi sisarus

Taifuuni kulki pitkälti samaa reittiä kuin supertaifuuni Haiyan, joka tappoi tuhansia ihmisiä vuonna 2013.

– Tämä on kuin Haiyanin nuorempi sisarus. Se on tuhonnut vähemmän, mutta seurasi samaa reittiä, paikallisen katastrofiviranomaisten tiedottaja Cindy Ferrer sanoi AFP:lle.

Filippiineihin iskee vuosittain noin 20 merkittävää myrskyä, joista monet jättävät jälkeensä kuolonuhreja ja tuhoavat taloja, satoja ja infrastruktuuria.