Ainakin 12 ay-aktiivia katosi Kiinassa, viranomaiset eivät siedä sen kontrollin ulkopuolista järjestäytymistä

Erittäin hyvä asia. On tärkeää että Kiina pitää kansan kurissa. Se on nähty lähi-idässä ja monessa muussa paikassa, että länsimainen meetoo -demokratia aiheuttaa vain kaaosta ja kasoittain ruumiita. En ymmärrä mikä tässä on niin vaikea valtamediallakin älytä. Putin on erittäin hyvä presidentti myös. Rajan takana on kymmeniä kansoja ja ne pitää jonkun pitää hallinnassa.