Aiemmat virkasyytteet menivät demokraattien Clintonille ja Johnsonille – demokraatit hävisivät seuraavissa presidentinvaaleissa USA:ssa

Donald Trumpista tuli torstaina kolmas Yhdysvaltain presidentti, jonka edustajainhuone on asettanut virkarikossyytteeseen ja joka on joutunut siten erottamisuhan alaiseksi.

Edellisistä Yhdysvaltain presidenteistä saman ovat kokeneet demokraattien Andrew Johnson ja Bill Clinton.

Trump hakee jatkokautta vajaan vuoden päästä pidettävissä presidentinvaaleissa.

With the votes, which are expected to fall largely along party lines, Trump will become just the third president to be impeached — after Andrew Johnson in 1868 and Bill Clinton in 1998 https://t.co/s3FqVnSCZ3 pic.twitter.com/6NA8seLYbB