AFP:n lähde: Poliisi uskoo, että mystisesti Istanbulissa kadonnut sauditoimittaja on murhattu

Turkin poliisi päättelee, että Istanbulissa kadonnut saudiarabialainen toimittaja on murhattu, kertoo uutistoimisto AFP:n viranomaislähde. Kaksi nimetöntä lähdettä on vahvistanut asian myös uutistoimisto Reutersille.

Kriittisesti Saudi-Arabian hallinnosta kirjoittanut Jamal Khashoggi meni tiistaina kotimaansa konsulaattiin Istanbulissa hakemaan asiakirjoja avioliittoa varten, eikä häntä ole nähty sen koommin.

Poliisit kertoivat turkkilaiselle uutistoimisto Anadolulle, että Khashoggi meni konsulaattiin sisälle, mutta ei tullut sieltä koskaan ulos.

Saudi-Arabian viranomaiset puolestaan kertovat Khashoggin kadonneen sen jälkeen, kun hän lähti konsulaatin rakennuksesta.

AFP:n haastattelema viranomaislähde sanoo, että poliisien alustavien löydösten perusteella poliisit uskovat, että toimittajan tappoi ryhmä, joka oli varta vasten lähetetty kahdella lentokoneella Istanbuliin.

Aiemmin poliisi vahvisti, että noin 15 saudia saapui Istanbuliin kahdella lentokoneella ja he olivat konsulaatissa samaan aikaan kuin toimittaja.

59-vuotias Khashoggi on hallituksen entinen neuvonantaja ja hän kirjoitti Washington Postiin. Hän on toisinaan kirjoittanut kriittisesti Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin politiikasta ja maan puuttumisesta Jemenin sotaan. Hän on elänyt maanpaossa välttääkseen mahdollisen vangitsemisen.

Khashoggi on aiemmin kertonut, että häntä on kielletty kirjoittamasta joihinkin saudiarabialaisiin lehtiin.