Afganistanissa Taliban on ottanut yli sata ihmistä panttivangiksi – aikoo vapauttaa siviilit

Taliban kaappasi haltuunsa kolme bussia vain päivä sen jälkeen kun Afganistanin presidentti julisti yksipuolisesti tulitauon Talibanin ja maan hallinnon välille.

Afganistanissa Taliban-kapinalliset ovat ottaneet yli 100 ihmistä panttivangiksi väijytyksessä Pohjois-Afganistanissa sijaitsevassa Kunduzin provinssissa, kertoo Al-Jazeera.

Taliban on vahvistanut, että sen hallussa on "kolme bussia täynnä matkustajia", mutta on kertonut aikeistaan vapauttaa bussien kyydissä olleet siviilit.

– Päätimme ottaa bussit haltuumme sen jälkeen kun tiedustelumme sai selville, että busseissa oli useita Afganistanin turvallisuusjoukkojen työntekijöitä matkalla Kabuliin, sanoi Talibanin edustaja Zabihullah Mujahid puhelimitse uutistoimisto Reutersille.

Talibanin mukaan bussit on viety "turvalliseen sijaintiin", jossa matkustajista erotellaan siviilit ja turvallisuusjoukkojen työntekijät, joita Taliban ei aio vapauttaa.

Äärijärjestön kerrotaan kaapanneen haltuunsa kolme bussia väijytyksessä maanantaina aamulla. Bussit olivat matkalla Takharin ja Badakhshanin provinsseista maan pääkaupunkiin Kabuliin.

– Talibanin taistelijat pysäyttivät bussit, matkustajat pakotettiin ulos busseista ja heidät on viety tuntemattomaan paikkaan, sanoi Kuduzin kuvernöörin edustaja Esmatullah Muradi.

Tulitaukojulistus vain päivää aiemmin

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani julisti kolme kuukautta kestävän tulitauon Talibanin kanssa sunnuntaina. Sen tarkoituksena oli kunnioittaa tällä viikolla alkavaa Eid al-Adha -juhlaa.

Afganistanin viranomaisten mukaan bussit olivat täynnä perheidensä luokse juhlapyhänä matkustaneita ihmisiä.

Taliban suostui kesäkuussa Afganistanin hallinnon kolmipäiväiseen tulitaukosopimukseen, mutta se on ilmoittanut, että järjestön johtajat eivät ole ilmaisseet kantaansa tulitauosta Eid al-Adhan aikana.

Järjestö on aiemmin ilmoittanut vapauttavansa "satoja vankeja" Eid al-Adhan aikana.

Taistelut kiihtyvät

Räjähdyksissä, itsemurhaiskuissa ja Talibanin ja Afganistanin armeijan välisissä yhteenotoissa on kuollut yli 1 600 siviiliä tammi–kesäkuun aikana. Kuolonuhrien määrä on suurin vuosikymmeneen, raportoi YK sunnuntaina.

The Guardianin mukaan Taliban pitää hallussaan tai käy taisteluita yli 40 prosentin alueella Afganistanissa. Se on saanut jalansijaa maassa sen jälkeen kun valtaosa ulkomaisista taistelujoukoista vetäytyi maasta vuonna 2014.

Aiemmin tässä kuussa Yhdysvaltojen tukema Afganistanin armeija sai niskaotteen Taliban-joukoista viisi päivää kestäneen verisen piirityksen jälkeen, jossa kamppailtiin strategisesti merkittävän Ghaznin kaupungin hallinnasta. Piirityksessä kuoli ainakin 150 sotilasta ja 95 siviiliä, kertoo The Guardian.