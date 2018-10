Äänestyspaikkoja vastaan hyökätty Kabulissa - Taleban-liike vannoi etukäteen hyökkäävänsä vaalipäivänä

Afganistanissa on tapahtunut räjähdyksiä äänestyspaikoissa ympäri pääkaupunki Kabulia.

AFP:n kirjeenvaihtaja näki äänestäjien pakenevan koulusta kaupungin pohjoisosassa räjähdyksen jälkeen, ja silminnäkijät raportoivat vastaavista tilanteista muualla Kabulissa.

Afganistanissa äänestetään tänään ensimmäisissä parlamenttivaaleissa sitten vuoden 2010.

Taleban-liike on uhannut hyökätä äänestyspaikkoja ja ehdokkaita vastaan. Ennen vaalipäivää ainakin kymmenen ehdokasta on kuollut erilaisissa iskuissa.

Vaalituloksen luotettavuus on kyseenalaistettu jo etukäteen. Vaaleihin on rekisteröitynyt liki yhdeksän miljoonaa äänestäjää, mutta asiantuntijoiden mukaan osa rekisteröitymisistä on väärennöksiä.

Vaaleissa valitaan 249 edustajaa Afganistanin parlamentin alahuoneeseen. Ehdokkaita on yli 2 500.

Viranomaiset ovat luvanneet vaaleista alustavia tuloksia vasta 10. marraskuuta ja lopullisia tuloksia 20. joulukuuta.