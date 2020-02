Äänestysinto on nousussa Yhdysvaltojen demokraattimielisillä alueilla – lupaa hyvää Trumpin kaatoa yrittäville

Yhdysvaltain presidentinvaalit

Järjestetään 3. marraskuuta vuonna 2020. Ennen varsinaisia vaaleja osavaltioissa järjestetään puolueiden esivaaleja, joissa valitaan edustajat puolueiden kesällä pidettäviin puoluekokouksiin. Puoluekokousedustajat päättävät puolueen presidentti- ja varapresidenttiehdokkaasta.

Republikaanien esivaalit ovat lähinnä muodolliset, koska istuva presidentti Donald Trump on lähes varmasti puolueen presidenttiehdokas. Hänen ainoa haastajansa on Bill Weld sen jälkeen, kun Joe Walsh ja Mark Sanford luopuivat kilpailusta.

Demokraattien esivaaleissa on mukana vielä kahdeksan ehdokasta: Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg, Amy Klobuchar, Tulsi Gabbard ja Tom Steyer.

Esivaalit on käyty Iowan ja New Hampshiren osavaltioissa. Seuraava esivaali on lauantaina Nevadassa.