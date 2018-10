85-vuotias korkeimman oikeuden Trump-kriitikko nousi USA:ssa pop-ikoniksi – päätyi tuomariksi, koska ei saanut töitä

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden historian toisesta naistuomari Ruth Bader Ginsburgsta kuoriutui ärhäkkä Trump-kriitikko. Opiskellessaan 50-luvulla, hän joutui perustelemaan, miksi vie paikan miesopiskelijoilta.

Ruth Bader Ginsburg, 85, ei ole tunnettu nimi Atlantin tällä puolella, mutta kotimaassaan Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden iäkkäimmästä tuomarista on tullut pop-ikoni, jonka tuntevat kaikki. Naisten oikeuksien esitaistelijan kasvot koristavat julisteita ja mukeja.

Ginsburgin uusin kollega korkeimmassa oikeudessa on seksuaalisista ahdistelusyytöksistä huolimatta virkaan noussut Brett Kavanaugh.

Ginsburg sanoi elokuussa uutiskanava CNN:n haastattelussa suunnittelevansa virassa pysymistä vielä ainakin seuraavat viisi vuotta. Kavanaugh'n edeltäjä, tuomari Anthony Kennedy jäi pois 82-vuotiaana.

– Aikarajojen asettaminen olisi vastoin perustuslakia, Ginsburg sanoi viitaten siihen, että tuomarin virka on elinikäinen.

Presidentti täyttää tuomarin viran, ja Donald Trump on nimittänyt korkeimpaan oikeuteen jo kaksi tuomaria. Vaikka korkein oikeus periaatteessa operoi politiikan yläpuolella, yhdeksänjäsenisen tuomariston voimasuhdetta seurataan tarkasti.

Kavanaugh'n nimitys keikautti voimasuhteen 5 – 4 republikaanien hyväksi.

Demokraattien toivo tuomarinimitykselle

Demokraatit panevat siis toivonsa Ginsburgiin, jottei Trump ehtisi nimittää enempää tuomareita. Ginsburgilla saattaa olla sama motiivi pysyä virassa.

Kun Trump vuonna 2016 kampanjoi päästäkseen presidentiksi, Ginsburg poikkesi tuomareiden käytännöstä ja kommentoi politiikkaa.

– En voi kuvitella, millainen paikka tästä tulisi, jos Trump olisi presidentti. Maalle se olisi neljä vuotta, mutta oikeudelle – en halua edes ajatella asiaa, hän sanoi The New York Timesille.

Toisessa haastattelussa hän ei epäröinyt kutsua Trumpia ailahtelevaiseksi teeskentelijäksi. Trump kommentoi Ginsburgia tuttuun tapaansa Twitterissä sanoen tämän kommentteja tyhmiksi ja kehottaen häntä eroamaan. Myöhemmin Ginsburg pahoitteli Trump-lausuntojaan.

Ginsburg ei saapunut paikalle viime tammikuussa kuuntemaan Trumpin Kansakunnan tila -puhetta, mitä demokraatit ylistivät merkkinä vastarinnasta.

Työläisäiti kannusti kouluttautumaan

Ginsburg nousi korkeimpaan oikeuteen 25 vuotta sitten presidentti Bill Clintonin nimittämänä vuonna 1993. Hän oli korkeimman oikeuden historian toinen naistuomari. Ensimmäinen oli tuomari Sandra Day O'Connor vuonna 1981.

Ginsburg ponnisti maan arvostetuimman vallankäyttäjän asemaan New Yorkin Brooklynistä, jossa hän kasvoi työläisperheessä. Äiti kannusti häntä kouluttautumaan.

Kun hän aloitti lakiopinnot Harvardissa vuonna 1956, yli 500 opiskelijan joukossa oli vain yhdeksän naista. The New York Times kertoo, että naisopiskelijoita oli pyydetty perustelemaan, miksi he vievät paikan miehiltä.

Ginsburg oli vastannut haluavansa ymmärtää samassa koulussa opiskelevan aviomiehensä Martin Ginsburgin työtä.

– Vastasin, kuten minun odotettiin vastaavan, hän sanoi.

Juutalaisen naisen ei ollut helppo löytää alansa töitä, vaikka Ginsburg oli valmistunut vuosikurssinsa parhailla arvosanoilla vuonna 1959. Hän päätyi opettamaan lakia lähes kahdeksikymmeneksi vuodeksi ja oli ensimmäinen nainen, josta tuli oikeustieteen professori Columbian yliopistossa.

Ginsburg on todennut, että työmarkkinoiden hylkiminen koitui lopulta hänen edukseen: ilman akateemista uraa hän ei olisi päätynyt nykyiseen asemaansa.

"Sukupuolinen jaottelu sulkee naiset häkkiin"

Ginsburgin näkemyksen mukaan sukupuolten tasa-arvo on tärkeää, koska se on molempien sukupuolten etu.

Vuonna 1975 Ginsburg edusti Stephen Wiesenfeldiä haastamalla lain, joka hyödytti naisia muttei miehiä, kirjoittaa Time.

Leskeksi jäänyt Wiesenfeld ei saanut sosiaalietuja, jotka olisivat automaattisesti kuuluneet hänelle, jos hän olisi ollut nainen. 1970-luvulla naisten ei odotettu käyvän töissä kuten miesten.

– Sukupuolinen jaottelu (lainsäädännössä) ei nosta naisia jalustalle, vaan sulkee heidät häkkiin, Ginsburg argumentoi.

Korkein oikeus ratkaisi jutun yksimielisesti Wiesenfeldin hyväksi. Tapaus oli yksi ensimmäisistä, joka toi naisten oikeuksiin liittyviä asioita korkeimpaan oikeuteen. Tuolloin oikeusistuimessa käsiteltyjen juttujen asianajajista viisi prosenttia oli naisia.

Elämäkertojen lisäksi Ginsburgista on tehty dokumenttielokuva, joka valmistui tänä vuonna. Sen nimi RBG on viittaus Ginsburgin saamaan lempinimeen Notorious RBG, joka on mukaelma edesmenneestä klassikkoräppäri The Notorious B.I.G:stä.

Demokraattien harras toive Ginsburgin uran jatkumisesta seuraavalle vuosikymmenelle ei ole vailla pohjaa: Ginsburg noudattaa kurinalaista lihaskuntotreeniohjelmaa.