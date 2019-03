49 ihmistä kuollut kahdessa moskeijaiskuissa Uudessa-Seelannissa – maahan julistettu korkeimman luokan kansallinen hätätila

Paikallinen poliisi vahvistaa yhteensä 49 ihmistä kuolleen kahteen moskeijaan kohdistuneessa ampumisessa Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa Christchurchin kaupungissa. Uutislähteiden mukaan myös 48 henkeä on haavoittunut.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Arden vahvisti aiemmin perjantaina ampumisissa kuolleen 40 kuolonuhria. Arden kuvaa ampumisia terroristi-iskuiksi.

Kuolleita ei ole pystytty tunnistamaan, koska maan tapahtumapaikat on pidetty suljettuina. Iskuissa kuolleista 41 menehtyi Deans Avenuen moskeijassa, seitsemän Linwood Avenuella ja yhden uhreista kuolleen sairaalassa. Uuteen-Seelantiin on julistettu korkeimman luokan kansallinen hätätila.

Ampumisista kertovat uutistoimisto Reuters sekä sanomalehti The New Zealand Herald-verkkosivuillaan. The New Zealand Heraldin mukaan ampuja lähetti suoraa videota nettiin 17 minuutin ajan. Australian poliisi on tunnistanut ampujan ja kyseessä on 28-vuotias australialainen mies. Ampuja julkaisi verkossa linkin manifestiinsa.

Poliisi kertoo Facebookissa, että iskut kohdistuivat moskeijoihin Deans Avenuella ja Linwood Avenuella.

Poliisipäällikkö Mike Bushin mukaan neljä henkeä on pidätetty ampumisiin liittyen. Heistä kolme on miehiä ja yksi nainen. Poliisilla ei ole kuitenkaan varmuutta, että kaikki ampujat olisi saatu kiinni. Poliisipäällikön mukaan neljää pidätettyä henkilöä ei ole aiemmin epäilty terrorismista. Yhtä pidätetyistä syytetään murhasta.

Etsinnöissä on löytynyt myös omatekoisia räjähteitä. Iskut tapahtuvat perjantaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Bush sanoi toimittajille olevansa tietoinen siitä, että videoaineistoa Al Noor Moskovan ampumisesta on julkaistu sosiaalisessa mediassa. Poliisi tekee hänen mukaansa kaikkensa saadakseen aineiston poistettua. The New Zealand Heraldin mukaan yksi ampujista on julkaissut manifestin.

Australian pääministeri Scott Morrison kertoo Sky Newsille, että yksi kiinniotetuista on Australian kansalainen.

Suomen ulkoministeriö kertoo Twitterissä, että Suomi tuomitsee voimakkaasti pelkurimaisen terroriteon.

Silminnäkijä: Mies ampui umpimähkäisesti

Poliisi kertoo Facebookissa, että iskut kohdistuivat moskeijoihin Deans Avenuella ja Linwood Avenuella. Poliisi kehotti kaupungin asukkaita pysymään sisätiloissa ja seuraamaan poliisin verkkosivustoa sekä sosiaalista mediaa saadakseen lisätietoja. Viranomaiset kertoivat käyttävänsä kaikkia mahdollisia resursseja tilanteen ratkaisemiseksi.

Sabir Hussain kertoo Stuff.co.nz-verkkosivustolle olleensa rukoilemassa Christchurchin moskeijassa ammunnan alkaessa. Hän pysytteli matalana ja siirtyi pesu- ja varastohuoneeseen. Hän kertoo nähneensä kuolleen miehen ulkopuolella. Hussain pakeni hyppäämällä ikkunasta ulos. Hussain selviytyi piiloutumalla aidan taakse, kunnes poliisi saapui paikalle.

Syed Ahmed kertoo sivustolle nähneensä mustaan moottoripyöräkypärään ja maastoasuun pukeutuneen miehen, joka ampui hänen ystävänsä.

"Umpimähkäiseksi" kuvattu ampuminen alkoi ulkopuolelta, jatkui ampujan kävellessä sisälle rakennukseen. Ahmed sanoi uskoneensa, että kaikki paikalla olleet ammutaan. Hän kertoo nähneensä vähintään kahdeksan ihmisen ampumisen mukaan lukien kolme naista ja kaksi hänen ystäväänsä.

Pääministeri Ardern sanoi, että kyseessä on yksi Uuden-Seelannin historian synkimmistä päivistä. Uutissivusto Stuffin mukaan kyseessä on uhrimäärältään suurin tilastoitu joukkosurma maan historiassa.

Uutinen päivittyy.