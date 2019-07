40 asteen kuumuusraja rikki eri puolilla Eurooppaa – ilmastonmuutos pahentaa hellelukemia

Niin mutta miksi tämä asia pitää muotoilla tuolleensa hienoisesti huuhaan muotoon aivan kuin me tavalliset ihmiset olisimme tähän syyllisiä? Ilmastonmuutos on ilmanmuuta todellinen. Ilmastonmuutos on maailman luonnollisin asia ja noin 10000 vuotta sitten Itämeri peitti allensa Rovaniemen ja ulottui Kemijärven korkeudelle saakka. Tämä on tieteellinen fakta ja merkit Itämeren muinaisesta rantaviivasta on edelleenkin havaittavissa.

Ilmastonmuutos on tämän planeetan perusominaisuus eikä ihminen voi vaikuttaa siihen mitenkään. Alarmistien ja poliitikkojen puheet hiilidioksidin vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ovat vailla todellista tieteellistä pohjaa. Se IPCC raportti ei ole tieteellinen raportti, vaan poliittisen eliitin keskenään luoma raportti oman agendansa tueksi. Eliitin agenda on saada kansat ympäri maailman suostumaan uusiin massiivisiin veroihin jotka saattaisivat nostaa kokonaisveroasteen jopa 70% tuntumaan ja taata eliitille täydellisen kontrollin ihmiskunnasta. Se olisi eliitin kaikista päiväunista märin. Luojan kiitos niin ei tule koskaan tapahtumaan, koska me hereillä olevat ihmiskunnan edustajat emme sitä salli. Eliitti pitäkööt näppinsä erossa luonnosta.