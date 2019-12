20 vuotta sitten Kiinalle siirtynyt Macao on mallioppilas – se palkitaan suotuisilla uudistuksilla, koska ei kapinoi kuten Hongkong

Tänään tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Macao siirtyi Portugalilta Kiinalle. Alue noudattaa kuuliaisesti Kiinan toivomaa politiikkaa ja saa siitä palkintoja.

Kiinan yksi maa, kaksi järjestelmää -politiikka on tänä vuonna ollut uutisissa harvinaisen paljon.

Sen alla Kiinan erityishallintoalueena toimivassa Hongkongissa on mellakoitu puoli vuotta. Kiina on tarjonnut samaa politiikkaa myös Taiwanille, jonka presidentti on useita kertoja sanonut, ettei saarivaltio ole kiinnostunut.

Täysin vaille huomiota on jäänyt pinta-alaltaan Keravan kokoinen erityishallintoalue Macao. Tämän 600 000 asukkaan kodin siirtymisestä Kiinalle tuli tänään perjantaina kuluneeksi tasan 20 vuotta.

Kirsikkana vuosijuhlakakun päällä oli Kiinan presidentti Xi Jinpingin kolmipäiväinen vierailu Macaoon. Sen aikana hän ei säästellyt ylisanoja.

– Kannattaa vetää yhteen kokemuksia ja tunnusmerkkejä siitä, miten Macao on uskollisesti toteuttanut yhden maan ja kahden järjestelmän politiikkaa. Suunnittelemme Macaon tulevaa kehitystä käsi kädessä, Xi sanoi osana juhlallisuuksia Macau Daily Timesin mukaan.

Suurin osa macaolaisista kiinalaisia maahanmuuttajia

Macaon ja Hongkongin keskeinen ero on siinä, että hongkongilaiset kaipaavat autonomiaa, Macaossa sitä ei halua kukaan. Lähes puolet macaolaisista on kiinalaisia maahanmuuttajia, ja väestö on hyvin Kiina-mielistä, mikä selittää eron.

Kiinan keskushallinto on kehunut juhlan alla macaolaisia isänmaallisiksi siitä hyvästä, että alue hyväksyi Kiinan ajamat kansallisen turvallisuuden lait. Kun samoja lakeja yritettiin läpi Hongkongissa 15 vuotta sitten, puoli miljoonaa ihmistä lähti kaduille.

Osana juhlallisuuksia Xi nimitti Macaoon uuden aluejohtajan, Ho Iat-Sengin. Valintaprosessi oli samanlainen kuin Hongkongissa, missä sikäläisen aluejohtajan valintatapa on johtanut mielenosoituksiin.

Maailman kolmanneksi korkein bruttokansantuote

Xi alleviivasi useaan otteeseen Manner-Kiinan ja Macaon integraation syventämistä, mutta ei kertonut konkreettisista toimenpiteistä.

Asiantuntijat ja liike-elämä ovat spekuloineet pitkin syksyä, että vallanvaihdon 20-vuotispäivää juhlistettaisiin uusilla toimenpiteillä, joilla Macaosta pyritään kehittämään yhä enemmän Hongkongin kaltaista talouden keskusta.

Macao oli pitkään Hongkongin köyhempi naapuri, jonka Kiina avasi kansainvälisille uhkapeliyrityksille. Kasinojen ansiosta sen talous moninkertaistui, ja bruttokansantuote henkeä kohti on nykyään suurempi kuin Hongkongissa. Maailmanlaajuisestikin sen edellä ovat vain Sveitsi ja Luxemburg.

Manner-Kiinan viranomaiset ovat vahvistaneet, että Macaoon suunnitellaan uutta pörssiä, jossa vaihto tapahtuisi Kiinan valuutalla. Ilmoitusta odotettiin juhlapäivälle, mutta ainakaan vielä sitä ei ole tullut.

Talousuudistukset suosivat Macaota

Tänään perjantaina kiinalaisviranomaiset kuitenkin ilmoittivat, että päivittäisten rahansiirtojen ylärajaa Macaosta Kiinaan nostetaan 50 000 yuanista 80 000 yuaniin (noin 6 400 eurosta 10 250 euroon).

Lisäksi Macao on lisätty niiden alueiden ja valtioiden joukkoon, joihin kiinalaiset vakuutusrahastot saavat tehdä sijoituksia.

Macaon viranomaiset ja yritysjohtajat näkevät uutistoimisto Reutersin mukaan Kiinan tekemät uudet linjaukset palkintona siitä, että alue on toteuttanut Kiina-mielistä politiikkaa ja välttynyt Hongkongissa nähdyn kaltaisilta mellakoilta.