13-vuotias poika kuoli koronavirukseen Britanniassa – kuolleiden määrä on noussut maassa voimakkaasti viime päivinä

Britanniassa kuoli maanantaina lähes 400 ihmistä koronaviruksen seurauksena.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on kasvanut Britanniassa jyrkästi viime päivien aikana. Maanantaina koronaviruksen seurauksena kuoli 381 ihmistä, mikä oli noin 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä päivänä. Sunnuntaina kuoli 180 ihmistä.

Kuolleiden joukossa oli 13-vuotias poika, joka on tiettävästi maan nuorin koronauhri. Lontoolainen sairaala, jossa poika oli hoidettavana, ilmoitti tapauksesta tiistaina.

Perheen tietojen mukaan poika oli perusterve, kertovat BBC ja The Guardian. Poika oli toimitettu sairaalahoitoon sen jälkeen, kun hän alkoi oireilla ja hänellä ilmeni hengitysvaikeuksia. Hänellä todettiin koronatartunta perjantaina, ja hän menehtyi maanantaina.

Maanantaina kuolleiden joukossa oli myös 19-vuotias henkilö, joka oli niin ikään tiettävästi perusterve.

Ennätyksellinen päivä

Maanantaista tuli Britannian koronakriisin tähän asti synkin päivä. Kuolleiden määrä kasvoi silloin eniten yhden päivän aikana koronakriisin alkamisen jälkeen.

Kuolleiden määrä on kasvanut voimakkaasti lyhyessä ajassa, sillä vielä viikko sitten Britanniassa oli todettu alle 500 koronakuolemaa.

Tartuntoja ja kuolemia on kaikissa Britannian osissa, Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa.

Tartuntoja oli tiistaiaamuun mennessä vahvistettu Britanniassa lähes 25 500. Kuolleita oli 1 789.

– Kuolemien määrän kasvu on syvästi järkyttävää, häiritsevää ja liikuttavaa, sanoi ministeri Michael Gove Reutersin mukaan.

Euroopassa koronakuolemia on eniten Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Saksassa tartuntojen määrä on korkea, mutta kuolleita on selvästi vähemmän kuin muissa koronatiastojen kärjessä olevissa maissa.

Britannia ei tarttunut koviin koronatoimiin yhtä nopeasti kuin useat muut Euroopan maat. Pääministeri Boris Johnson kuitenkin kiristi rajoitteita tuntuvasti sen jälkeen, kun ennusteet osoittivat, että jopa neljännesmiljoona britannialaista voi kuolla koronaviruksen seurauksena.

Johnson on ensimmäinen valtiojohtaja, joka on ilmoittanut saaneensa koronavirustartunnan. Johnsonin mukaan hänellä on vain lieviä oireita. Johnson on tällä hetkellä eristyksissä.