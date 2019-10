13 naista löytyi hukkuneena Välimereltä, kun siirtolaisia kuljettanut alus kaatui Lampedusan edustalla – Selviytyjä: 8 kuukauden ikäinen tyttö kuoli

Ikävä kyllä jokainen joka nostaa elintasoaan esimerkiksi siirtolaisuuden avulla on ilmastokatastrofi. Itseasiassa jokainen syntynyt lapsi on, varsinkin länsimaissa JA siellä missä oma tuotanto ei riitä ylläpitämään kaikkia suita. Tässä siis yhden epäonni on meidän kaikkien onni, ilmastonmuutoksen myötä jokainen kuollut ihminen on siunaus.