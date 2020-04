Yrityksille aiotaan ohjata koronatukea arvonlisäveron kautta – ravintolatukien selvittämistä jatketaan

Kritiikkiä saaneen Business Finlandin tukikriteereihin on tulossa muutoksia, mutta yksityiskohdat jäivät auki.

Hallitus alkaa valmistella yritysten tukemista arvonlisäverojen avulla. Alkuvuonna maksettuja arvonlisäveroja voitaisiin palauttaa koronakriisin vuoksi ahdinkoon ajautuneille yrityksille, hallitus kertoi perjantai-iltana käytyjen neuvottelujen päätteeksi.

Ehtona on, että palautetut ja lykätyt arvonlisäverot maksettaisiin takaisin valtiolle kahden vuoden aikana. Kyseessä on siis yrityksille kohdistuva laina, jossa yritykset voisivat lainata jo tilittämiään alv-veroja. Hallitus valmistelee asiasta esityksen eduskunnalle.

Yritystuista ja niiden oikeudenmukaisesta jakamisesta neuvoteltiin perjantaina Säätytalolla pitkälle iltaan. Aiemmin päivällä lupailtua tiedotustilaisuutta ei lopulta järjestetty, vaan hallitus kertoi päätöksistä lyhyellä tiedotteella.

Neuvottelupöydällä oli myös Business Finlandin ja ely-keskusten myöntämien yritystukien kehittäminen. Hallitus päätti jatkovalmistelusta, jossa näitä tukia kehitetään vastaamaan paremmin koronakriisin aiheuttamiin talousvaikeuksiin. Tavoitteena on, että myönnettäviä tukia voitaisiin kohdentaa nykyistä enemmän yritysten kiinteisiin kuluihin. Yritystoiminnan kehittäminen säilyy kuitenkin yhtenä kriteerinä tukien myöntämisessä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) lupaili jo ennen neuvotteluja muutosta Business Finlandin ja ely-keskusten tukiin. Julkisuudessa on arvosteltu sitä, että näiden tahojen myöntämät tuet kohdistuvat enimmäkseen uudistamishankkeisiin eivätkä tilojen vuokriin tai palkkojen maksuun, jotka ovat monessa yrityksessä akuutein ongelma.

Business Finlandin toiminnan muuttaminen edellyttää kuitenkin asetus- tai lakimuutosta, mikä luo omat ongelmansa. Jos kriteerejä tässä vaiheessa kovasti muutetaan, on ratkaistava, miten käy jo sisällä oleville hakemuksille. Pohdittava on myös niiden yritysten tilanne, joiden hakemukset on kertaalleen hylätty.

Tällä hetkellä yritys voi käyttää Business Finlandin tuesta 20 prosenttia kiinteisiin kuluihin kuten vuokriin. STT:n tietojen mukaan puhetta on ollut osuuden nostamisesta 40 prosenttiin. Ely-keskusten tuesta kiinteisiin kuluihin saa käyttää 50 prosenttia.

Hallitus ei kertonut tiedotteessaan tarkemmin jatkovalmistelun sisällöstä.

Vihriälän mallin kohtalo jäi auki

Ravintoloiden tukemisesta ei syntynyt perjantaina ratkaisua. Valmistelu jatkuu mallilla, jossa tukea suunnataan ravintoloiden kiinteiden kulujen kompensoimiseen sekä henkilöstön uudelleenpalkkaamiseen. Lakiesitys tästä on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian.

Neuvottelujen alla esillä oli myös ehdotus eräänlaisesta yleistuesta yrityksille. Sen on antanut työryhmä, jota johtaa työelämäprofessori Vesa Vihriälä.

Tiettävästi mallissa korvattaisiin yrityksille suorana tukena osa niiden kiinteistä kuluista ja henkilöstökuluista sen perusteella, miten ne ovat menettäneet liikevaihtoa koronaepidemian vuoksi. Kyseisen mallin kohtalo jäi avoimeksi.

Vihriälä painotti ennen neuvotteluja STT:lle, että malli on vain pääpiirteinen ehdotus. Tukien suunnittelijat joutuvat askaroimaan yhtäältä nopeusvaatimuksen ja toisaalta tukien oikein kohdentumisen kanssa, hän totesi.

Hallitus sivusi tiedotteessaan lyhyesti myös suojavarustehankintoja. Tarkoituksena on valmistella muutosta, jossa sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kotimaisille ja EU-alueen suojavarustehankinnoille asetetaan nollaverokanta.