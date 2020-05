Yli puolet yrityksistä katsoo, että hallitus on epäonnistunut koronan aiheuttaman talouskriisin hoidossa – Varsinaisen koronaepidemian hoidosta pääosa yrityksistä kehui hallitusta

Hallitus takaa, pankit jakaa. Tätä hokemaa on kuultu telkkarista joka päivä, mutta hallituksen takauksilla ei tunnu olevan pankeille mitään vaikutusta. Hallituksen taatessa 80 % , on myös yrityksellä oltava 80% omavelkainen takaus ja korot ovat myös korkeat. Suorat tuet on juonittu pelurien käsiin. Tilanne on nyt, että vain parhaimmassa taloudellisessa kunnossa olevat yritykset selviävät, kuten myös ne, jotka eivät kärsi ollenkaan tästä tilanteesta. Hallitus on haparoinnillaan synnyttänyt Suomeen todellisen talouskatastrofin ja jättityöttömyyden. Kenellä on rohkeutta seuraavassa hallituksessa ryhtyä korjaamaan virheiden jälkiä?