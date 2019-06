Yli kolmanneksesta tarkastetuista turkistiloista löytyi puutteita – esille nousivat eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat

Ruokavirasto julkaisi tänään eläinten hyvinvoinnin valvonnan tulokset vuodelta 2018.

Raportin mukaan 37 prosentilla turkistiloista havaittiin puutteita, mikä on selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuolloin puutteita havaittiin 23 prosentilla tiloista.

Ruokavirasto kertoo, että tuloksissa nousivat esille suoraan eläinten hyvinvointiin liittyvät puutteet. Tarkastusten kohteina oli 89 turkistilaa.

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liito paheksuu turkisalan toimintaa.

– Turkisala on tehnyt viime aikoina isolla rahalla näyttäviä imagonkohotuskampanjoita, joiden tarkoituksena on ollut vakuuttaa kansalaiset siitä, että suomalainen turkistuotanto on eettisesti korkeatasoista. Samaan aikaan valvontatulokset kertovat, että iso osa tarhoista ei täytä edes lain minimiä, sanoo liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.