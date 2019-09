Yle: Thomas Cookin konkurssilla on merkittävä vaikutus Lapin matkailuun

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo Ylelle, että noin kymmenen prosenttia talven brittimatkailijoista on tullut Lappiin Thomas Cookin lennoilla.

Brittiläinen matkanjärjestäjä Thomas Cook ajautui sunnuntaina konkurssiin, ja se on kertonut peruvansa tulevat matkat. Yhtiö on yksi suurimmista ulkomaisista Lapin matkojen järjestäjistä.

Lappilaiset matkailutoimijat olivat tienneet brittiyhtiön talousongelmista. Konkurssi oli kuitenkin yllätys. Kärkkäisen mukaan Lapissa luotettiin, että Thomas Cook saa lisärahoitusta, ja asiat selviävät parhain päin. Hän uskoo silti siihen, että konkurssin tilalle löytyy uusia toimijoita, sillä Lapin vetovoima on nyt kova.

Lapissa kävi viime vuonna noin 1,5 miljoonaa ulkomaista matkailijaa. Heistä melkein 300 000 oli brittituristeja. Kärkkäinen sanoo Ylelle, että myös Brexit voi vaikuttaa kielteisesti Lapin matkailuun.

Thomas Cookin matkoilla on tällä hetkellä ympäri maailmaa noin 600 000 turistia. Se on myös Suomessa toimivan Tjäreborgin emoyhtiö. Sillä on noin 3 500 asiakasta maailmalla.