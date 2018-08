Yhdysvaltalainen olutjätti tuo markkinoille kannabisjuoman

Yhdysvaltalainen olutjätti Molson Coors aikoo tuoda markkinoille alkoholittoman marihuanajuoman Kanadassa, joka on päättänyt kannabiksen viihdekäytön sallimisen lokakuusta lähtien. Kumppanina on lääketieteellisiin tarkoituksiin marihuanaa kasvattava The Hydropothecary Corporation.

- Kanada on luomassa uutta pohjaa kannabissektorille, ja yhtenä maan johtavista juomayhtiöistä Molson Coorsilla on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua tähän jännittävään ja nopeasti laajenevaan kuluttajasegmenttiin, sanoo Molson Coorsin pääjohtaja Frederic Landtmeters.

Laajentuminen kannabisjuomiin on seurausta siitä, että alkoholijuomien myynti on supistunut jopa 20 prosenttia siellä, missä kannabiksen käyttö on laillista. Olut ja marihuana ovat näin vahvasti toisiaan korvaavia tuotteita.