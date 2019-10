Wolt ja Hesburger aloittavat yhteistyön – Oulusta mukana Rotuaarin ravintola

Ravintolaruokaa välittävä Wolt on aloittanut yhteistyön Hesburgerin kanssa. Woltin sovelluksen ja verkkosivujen kautta voi tilata nyt Hesburgerin ruokaa yhdessätoista kaupungissa eri puolilla Suomea. Mukana on yhteensä 22 ravintolaa.



Oulun Rotuaarilla sijaitseva Hesburger on mukana Wolt-yhteistyössä.



Asiakkaat voivat tilata Hesburgerin tuotteita sekä Woltin sovelluksen että verkkosivujen kautta. Woltista valitaan ensin ravintola, josta halutaan tilata. Sen jälkeen tuotteet, ja lopuksi täytetään maksutiedot sekä kuljetusosoite. Tämän jälkeen ravintola valmistaa tuotteet, ja Woltin lähettikumppani toimittaa tilauksen asiakkaalle.



Wolt on suomalainen teknologiayritys. Se toimii yhteensä 19 maassa ja yli 60 kaupungissa.