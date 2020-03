Vuokranantajien edunvalvojat suosittavat joustoja vuokranmaksuun, muutoin tappiot uhkaavat olla vielä isompia – "Hyvistä vuokralaisista kannattaa pitää kiinni"

Mikäs oli tämä tunnetila tässä ja minkä vuoksi. Mitä merkitystä sillä on, paljonko ihmisellä on rahaa? Jokainen on yhtä arvokas, jokaiselle koti on yhtä tärkeä.

Meistä joka ikinen voi elämässään olla joskus vaikeassa tilanteessa. Muistetaan se.