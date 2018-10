Vuokralla asuminen yleistyy - kolmasosa asuu vuokralla

Asumitukimenot on yli 100 miljoonaa euroa suuremmat kuin viime vuonna. Hallitus kehua retostelee kuinka työttömyys on vähenynyt 100000 henkilöllä.

Sanotaanko näin, että 9 Euron päiväpalkalla ei juuri asuntoja ostella. #irtisanomista helpommaksi.

Eurovaluutan aikana yli 100000 koulun käynyttä ihmistä on alistettu 9 Euro päiväorjuuteen!