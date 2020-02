Toivottavasti Suomessa päästäisiin Ruotsin malliin palkkaneuvotteluissa jossa EK ja Ay liike keskenään pelkästään neuvottelee asiat, jo hyvissä ajoin ennen kuin alkaa työtaistelut.

Ruotsissa paikallinen sopiminen on yleistä ja palkansaajat ja työnantajat sitä suorastaan haluaa yhteistyössä, tasaarvoisessa asemassa, työnteköillä ja yrityksellä menee siksi erittäin hyvin.

Suomessa työnantajat haluaa sanella ehdot yksipuolisesti, työntekijäthän ovat välttämätön paha jota ilman ei voi rikastua, jos paikallista sopimusta halutaan, palkkojen kilpajuoksu alaspäin on vain tarkoituksena, vastakkain asettelu siksi molemmin puolin.

Siksi Suomen työttömyys on korkealla ja yrityksillä menee välillä hyvin ja sitten välillä taas erittäin huonosti.

Ruotsissa paikallinen sopiminen lisää tietysti ostovoimaa, siksi työttömyys on alhaalla, yritysten tulokset kasvaa, paikallinen sopiminen nostaa tehoja ja palkansaajat pärjää hyvin, jos yrityksellä tulee ongelmia myös palkansaajat joustaa palkoissa, pääasia että työnantaja säilyy hengissä ja työpaikkoja piisaa helppojen joustojen seurauksena.

Ruotsi on velaton rikas maa ja kaikessa Suomea edellä.