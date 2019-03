Viranomaisten patistelu ei ole laskenut valokuituyhteyksien hintoja – "5G-verkko kaipaa kiinteää valokuituverkkoa"

Traficom arvioi tänä vuonna, miten sääntely on toiminut.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toivoo, että valokuituyhteyksiä ja huippunopeaa kiinteää laajakaistaa tulisi tarjolle kuluttajille nykyistä edullisemmilla hinnoilla.

Tämä koskee sekä liityntämaksuja että kuukausimaksuja.

Tähän liittyen Viestintävirasto eli nykyinen Traficom asetti viime vuonna kolmelle suurelle teleoperaattorille enimmäishinnat kuitutilaajayhteyksien tukkuhinnoille eli operaattoreiden toisiltaan kuitukapasiteetista perimille vuokrahinnoille. Viraston mukaan silloinen tilanne esti operaattoreiden kilpailua.

Nyt vuotta myöhemmin tilanne ei ole juurikaan muuttunut. Traficom on saanut operaattoreilta valituksia, ja korkein hallinto-oikeus aikanaan ratkoo tilannetta. Tosin Traficom ei odottanutkaan tilanteen muuttuvan nopeasti.

– Operaattoreiden tulisi vuokrata kuitutilaajayhteyksiä myös muille kilpailijoille. Tähän asetettiin ensimmäistä kertaa hintakatto. Kyllähän tilaajayhteyksiä jonkun verran on vuokrattu, mutta niissä on ollut aika kovat vuokrahinnat, Traficomin Kilpailun edistäminen -yksikön päällikkö Martin Andersson sanoo.

Traficom arvioi tänä vuonna, miten sääntely on toiminut. Jonkun verran kuitutilaajayhteyksiä on Anderssonin mukaan vuokrattu lisää, mutta kovin suuresta kasvusta ei vielä voi puhua.

Elisalla, DNA:lla ja Telia:lle on asetettu hinnoitteluvelvoitteita ja niillä on noin 90 prosenttia Suomen kiinteän laajakaistan markkinoista hallussaan.



DNA:lla suuri rooli Oulussa

Aika paljon asuinalueilla käytetään myös kaapelitelevision kaapelia tietoliikenteeseen. Näin on esimerkiksi Oulussa DNA:lla. Siihen ei ole vuokrausvelvoitetta.

– Toivotaan, että pidemmän päälle kansalaiset hyötyisivät vuokrausvelvoitteesta, mutta suurta muutosta ei ole sen osalta vielä tapahtunut, Andersson sanoo.

Energiayhtiöiden kiinnostus kuituverkkojen rakentamiseen voi vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Anderssonin mukaan muualla Euroopassa energiayhtiöt ovat alkaneet rakentaa myös kuituverkkoja. Suomessakin tätä yhteisrakentamista on jo aloitettu.

Esimerkiksi Oulun Seudun Sähkö on ollut asiassa vireänä.

Monet käyttäjät tyytyvät 4G:hen, mutta Anderssonin mielestä näyttää siltä, että käyttäjien tarve nopeampiin yhteyksiin lisääntyy.

– On havaittu, että nopeudet 4G-verkoissa paikka paikoin ovat tippuneet, koska käyttäjiä on niin paljon, hän toteaa.

Huomattava markkina-asema syntyy perinteisesti sille, joka alueella on toiminut ensimmäisenä. Paikalliset puhelinyhtiöt ovat olleet apajilla vuosikymmeniä ja kullakin on ollut ”omissa” kaupungeissaan hallitseva asema.

Oulussa DNA on suuressa roolissa, se on Oulun Puhelimen aikoina hallinnut jo puhelinliikenteen kuparikaapeliverkkoa.

– Joissakin paikoissa tilanne on voinut muuttua, jos kuituverkkoa on rakentanut joku muu kuin perinteinen operaattori. Mutta yleensä se, joka on perinteisesti jollakin alueella toiminut kupariverkon kanssa, on sitten jossakin vaiheessa vetänyt kuidun kuparin tilalle, Andersson sanoo.

– Jos jollakin alueella on asiakkaana vaikkapa jokin yritys, kilpailija saattaa laskea, että oma verkko kannattaa rakentaa. Mutta jos puhutaan asuinalueista ja siellä on valokuituinfra olemassa, turha sitä on toiseen kertaan rakentaa. Silloin on hyvä olla vuokrausvelvollisuus.

Valokuituyhteys näkyy asunnon arvossa

Valokuidun kytkentämaksut pientaloihin vaihtelevat kovasti paikkakunnittain ja voivat Traficomin mukaan olla tyypillisesti noin 1 000–2 500 euroa. Hinta riippuu tilaajalle tarvittavan yhteyden pituudesta ja kaivutyöstä.

Ahvenanmaalla kytkennän voi saada 495 eurolla, jos kuitua on lähellä saatavilla.

Tukkutasolla kytkentämaksu on noin 400 euroa.

Rakentamishintaan vaikuttaa se, millaisessa maaperässä kaivetaan ja kuinka kaukana kuituverkko on.

– Kytkentämaksu voi tuntua yksittäisestä asiakkaasta omakotitalossa tai rivitalossa korkealta, mutta se on myös investointi, joka nostaa kiinteistön arvoa, Traficomin kilpailun edistäminen -yksikön päällikkö Martin Andersson muistuttaa.

5G-verkko kaipaa kiinteää valokuituverkkoa.

Liikenne- ja viestintäviraston ja EU:n mukaan vuoteen 2025 mennessä kotitalouksissa niin maaseudulla kuin kaupungissa pitäisi olla mahdollisuus yhteyksiin, joiden siirtonopeus on vähintään 100 megabittiä.

Anderssonin mukaan se on aika vaativa tavoite toteutettavaksi.

– Jos 5G-palveluiden tarjonta alkaa ja kasvaa, voihan se tavoite olla realistinenkin. Mutta aika kova tavoite se on.

5G:kään ei toimi ilman valokuitua.

–Jokaiseen 5G-tukiasemaan tarvitaan valokuitu, jotta saadaan näin nopeita yhteyksiä. 5G-verkko kaipaa kiinteää valokuituverkkoa, jotta se toimii tehokkaasti, Andersson sanoo.