Viime kesän kuivuus toi noin 10 prosentin korotuksen sähkölaskuun – sadekesä pudottaisi sähkön hintaa, muttei sähkölaskun loppusummaa

Muistista haetttua, kun on kuivakesä niin sähkön hintaa korotetaan veden vähyyden takia. Kun on sateinen kesä niin sähkönhintaa korotetaan veden ohijuoksutuksen takia. Sähkövoima on niin keskeunen tekijä elämisessämme. että sen avulla kiskotaan rahat ihmisiltä. Ellet maksa ja määräajassa laitamme sähköt poikki, eläppä sitten elämääsi kuten haluat. Monta on orjuuttajaa tänä päivänä meille ihmisille ja lisää tulee.