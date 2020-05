Vihriälän raportissa telakat ovat teollisuuden uhanalaisin toimiala, Nokia hyötyy kriisistä

Nokian verkkoteknologia hyötyy etätyön kasvusta koronakriisin takia. Risteilylaivojen tuotanto on suurissa vaikeuksissa. Metsäteollisuudessa pakkausmateriaalit ja hygieniatuotteet vetävät.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän työryhmän raportin mukaan teollisuudessa uhanalaisin toimiala on telakkateollisuus, koska Suomi on erikoistunut risteilijälaivojen tuotantoon. Risteilytoiminta on tällä hetkellä pysähdyksissä ja on hyvin epäselvää kuinka nopeasti ja mille aktiviteetin tasolle tämä globaali liiketoiminta toipuu, raportissa todetaan.

Työryhmän mukaan on mahdollista, että varsin suurella velkarahalla toimivista varustamoista osa voi joutua väliaikana konkurssiin. Tämä voisi aiheuttaa merkittäviä takaustappioita Finnveralle laivatoimitusten takauksista, joiden kokonaismäärä on noin 13 miljardia euroa. Konkurssitkaan eivät välttämättä merkitsisi sitä, että rakenteilla olevat ja tilatut laivat jäisivät toimittamatta. Olennaista tässä suhteessa on risteilymarkkinoiden pidemmän ajan kehitysnäkymä.

Etätyö tuo kasvua

Raportin mukaan toinen ääripää teollisuudessa ja siihen liittyvässä palvelutuotannossa on viestintäteknologia, koska kaikenlainen etätyö on kasvanut pysyvästi. Tämä lisää pysyvästi kysyntää laitteille ja palveluille, joita etätyössä tarvitaan. Verkkoteknologia, jossa Nokia on globaalisti tärkeä toimija, hyötyy tästä, etenkin jos samanaikaisesti kiinalaisten laite- ja ohjelmistotoimittajien markkinoille pääsyä halutaan rajoittaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Metsäteollisuudessa kysyntä on heikentynyt painopapereiden sekä rakentamiseen tarkoitettua puutavaran osalta. Verkkokaupan nopea kasvu tukee pakkausmateriaalien kysyntää. Myös hygieniatuotteiden markkinoiden voi olettaa kehittyvän hyvin.

Kasvualoiksi työryhmä listaa lääketieteen, terveysteknologiaa sekä erilaiset suojautumisvälineet.

– Suomalaisillakin toimijoilla on edellytykset hyötyä tästä, vaikka varsinainen lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus on kokonaistaloudelliselta merkitykseltään vähäinen, raportissa todetaan.

Työelämäprofessori Vihriälän työryhmän raportti on työ- ja elinkeinoministeriön ja valtionvarainministeriön tilaama ja se julkaistiin perjantaina. Raportti käsitteli koronakriisin vaikutuksia ja toimenpiteitä, joilla Suomen taloudelle aiheutuvia vaurioita voidaan rajoittaa ja joilla Suomi palautetaan kriisin jälkeen kestävän kasvun, korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle.

Selvitysryhmään kuuluivat Vihriälän lisäksi professori Roope Uusitalo, VTT Sixten Korkman ja professori Bengt Holmström.