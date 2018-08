Vielä harvinaista yritysmaailmassa – Wärtsilä uskoo yhteistyöhön ja toivottaa uuteen Vaasan innovaatiokeskittymäänsä tervetulleeksi toiset yritykset ja tutkijat

Wärtsilän älykkään teknologian hub eli innovaatiokeskittymä aloittaa toimintansa Vaskiluodossa vuoden 2020 lopulla. Se on Vaasan alueelle 200 miljoonan euron investointi.

Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osaston ylijohtajan Ilona Lundströmin mukaan Wärtsilän älykkään teknologian innovaatiokeskittymä Vaasan Vaskiluotoon on erittäin merkittävä investointi. Wärtsilä kertoi investoinnistaan tiistaina.

Vaskiluotoon keskitetään kaikki Wärtsilän Vaasan energia- ja merenkulkuun liittyvät toiminnot ja keskittymä on avoin yhteistyötä tekeville yrityksille ja tutkijoille.

– Joka vuosi tällaisia investointeja ei Suomessa tehdä.

Lundtsrömin mukaan erityistä on se, että Wärtsilä perustaa avoimen innovaatiokeskittymän, jonne Wärtsilä toivottaa tervetulleeksi muut yritykset ja yliopistot.

– Se ei ole maailmalla kovinkaan tavallista. Yliopistoissa sellaisia on luonnollisesti, tunnemme vaikka yliopistojen kiihdyttämöt. Yritysmaailmassa esimerkiksi Philips on ollut kuuluisa siitä, että se on vienyt tämäntyyppisiä ideoita eteenpäin, mutta ei niitä niin hirveästi yritysmaailmassa ole.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus päätti puoliväliriihessään edistää juuri innovaatiokeskittymien eli hubien muodostumista.

– Tähän mennessä on tehty logistiikka-alalla yksi kasvumoottoripäätös, Lundström kertoo.

Parhaillaan Wärtsilän ja Business Finlandin kesken keskustellaan valtion kasvumoottori-rahoituksesta, mutta päätöksiä ei ole tehty. Kasvumoottorirahoitus on rahoitusta, joka jossain vaiheessa palautuu valtiolle. Se on tarkoitettu Juuri innovaatiokeskittymien muodostamiseen.

Vaasassa perinnettä yritysten yhteistyöstä

Vaasassa on jo perinnettä siitä, että esimerkiksi energia-alan kilpailevatkin yritykset ovat tehneet yhteistyötä. Se oli Vaasan vahvuus myös, kun Wärtsilä pohti älykkään teknologian keskittymän sijaintipaikkaa.

– Luomme mahdollisuuden, että ulkopuoliset toimijat voisivat yhdessä kehittää asioita. Usein tällaisessa tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassa yritykset toimivat yksin. Meidän tarkoituksemme on, että tuomme keskittymään asiakkaat, erilaiset partnerit, start up -yritykset ja yliopistojen tutkimusta, Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola kertoi Helsingissä.

Eskolan mukaan Wärtsilän ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, vaan on parempi tehdä yhdessä.

– Esimerkiksi Wärtsilä ja ABB, Vaasan toiseksi ja kolmanneksi suurin työnantaja, tekevät loistavaa yhteistyötä. Voima, mitä me teemme maailmalla, perustuu yhteistyöhistoriaamme Vaasassa.

– Kun mietitään moottorikehitystä merenkulun puolella, niin alihankkijat ovat meidän kanssamme kehittäneet erilaisia toimintoja. Se kun saadaan vietyä toimintatavaksi, niin uskomme siihen voimaan.

Maailman tehokkain moottori jo yhteistyön ansiota

Mitä älykäs teknologia tähän mennessä on Wärtsilässä tarkoittanut?

– Parhaat esimerkit, joita myydään maailmalla, ovat meidän etämonitorointijärjestelmät ja huolto- ja palvelutoimintaan liittyvät kauko-ohjausjärjestelmät. Ne on hyvin pitkälle kehitetty Vaasassa moottoriteknologian ympärillä ja sitten räätälöity asiakkaidemme ympäristöön.

Eskolan antama toinen esimerkki on maailman tehokkain nelitahtimoottori, Wärtsilä 31.

– Moottori kehitettiin Vaasassa. Se rakennettiin ensin virtuaaliseksi ja tutkittiin sen virtuaalista toimintaa. Sen kehittäminen ei koskaan olisi ollut mahdollista ilman lukuisia Wärtsilän ulkopuolisia osapuolia.

Moottori pääsi tehokkuudellaan Guinnesin ennätysten kirjaan.

Eskolan mukaan Wärtsilä soveltaa jo myös tekoälyn uusia vaihtoehtoja etäohjauksessa ja moottorin automatiikassa.

– Uskon, että tätä voimme vielä kehittää, kun saamme partnerit mukaan.

Wärtsilän Vaasan noin 3000 työntekijää muuttavat uuteen Vaskiluodon keskittymään vuoden 2020 lopussa ja täydessä toiminnassa Vaskiluodossa ollaan vuonna 2021.

Lopullinen päätös perustaa Wärtsilän hub eli innovaatiokeskittymä Vaasaan tehtiin tämän vuoden aikana.

– Olemme globaali yhtiö. Meillä on ihan puhdasta moottorituotantotoimintaa Italiassa, Kiinassa ja Koreassa. Totta kai piti katsoa kaikki vaihtoehdot Yhdysvalloista muihin Euroopan maihin. Vaihtoehtoja oli paljon, mutta selväksi voittajaksi selviytyi Vaasa.