Veikkauksen toimintaa myllätään rajusti, ja pelituotot vähenevät ensi vuodesta alkaen – ministeri haluaa yhtiön hallitukseen osaamista pelihaittojen ehkäisystä

Ainoastaan sotavetraanien järjestöjen Veikkaukselta saamasta tuesta ei leikata vaikka sotavetraanien määrä vähenee koko ajan eli heitä on tällä hetkellä elossa aviopuolisot ja lesket mukaanluettuna noin 10 000 ja tuki jatkuu vielä senkin jälkeen kun viimeinen sotaveteraani on kuollut, joten tuki yhtä sotaveteraania kohti on jo noin 1000 euroa/kk. Veikkauksen nettisivujen mukaan veikkausvoittovaroista jaetaan reilusti yli miljardi euroa, josta sosiaali- ja terveysjärjestöt saavat 362 milj. euroa, kulttuuri ja taide 246 milj. euroa, liikunta 155 milj. euroa, sotaveteraanit 110 milj. euroa, tiede 108 milj. euroa ja nuorisotyö 55 milj. euroa. Lisäksi hevostaloutta tuetaan 42 milj. eurolla, mikä johtuu siitä että vuonna 2017 Fintoto yhdistettiin Veikkaukseen, jolloin sovittiin että entisen Fintoton hevospelien tuotot ohjataan edelleen ravitoiminnan ja hevostalouden edistämiseen.