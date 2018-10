Vapo ja hollantilaisyhtiö yhdistävät voimansa kasvualustabisneksessä

Turveyhtiö Vapon Grow & Care -divisioona ja hollantilainen BVB Substrates -yhtiö yhdistävät voimansa ja muodostavat Euroopan johtavan kasvualustayhtiön Kekkilä-BVB Oy:n.

Vapon mukaan sulautumisessa muodostuva yhtiö on Euroopan johtava ja monipuolisin ammattiviljely- ja harrastajapuutarha-alan toimija.

Uuden yhtiön pro forma -liikevaihto on noin 240 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 500 henkilöä. Uuden yhtiön osakkeista Vapo omistaa 70 prosenttia ja hollantilaisen van Buurenin perheen sijoitusyhtiö loput 30 prosenttia.

Muun muassa Kekkilä-brändistään tunnettu Vapo on yksi ammattiviljelyalan suurimmista toimijoista Euroopassa ja suurin kasvuturpeen tuottaja. Yhtiö on alansa markkinajohtaja Pohjoismaissa. Yhtiö vie ammattiviljelytuotteita 80 maahan. Lisäksi Vapo myy kasvualustoissa käytettäviä raaka-aineita globaalisti.

Vuonna 1908 perustettu BVB Substrates on hollantilainen perheyhtiö, jonka van Buurenin perhe omistaa ja jonka toimintaa he johtavat. Yhtiöllä on vientiä pääasiassa BVB Substrates -brändin alla yli 80 maahan.

Uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. Koska yrityksillä ei ole päämarkkinoillaan juurikaan päällekkäisiä toimintoja, yhdistyminen ei edellytä erillistä viranomaisten hyväksyntää. Yhdistymisellä ei ole välittömiä henkilöstövaikutuksia kummassakaan yhtiössä.