Valtion sijoitusyhtiö myi Telian ja SSAB:n osakkeita ja osti Nokiaa, jota omistaa jo liki miljardilla eurolla

Näin tämän erittäin hyvänä Suomen kannalta. Nokia on tällähetkellä täysn globaali yritys, jolla on hyvin vähän sidoksia enää Suomeen ja jonka johdossa ei juuri suomalaisia istu. Tässä valossa mikäli haluamme Nokia pitää Suomalaisena on erityisen ilahduttavaa että yksi merkittävä omistaja on Suomesta.