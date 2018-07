Valoa EU:n ja USA:n kauppasuhteeseen - Trump ja Juncker sopimukseen teollisuuden tullimaksujen poistamisesta

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat keikkuneet kauppasodan partaalla jo pitkään. Kauppasodan uhka näyttäisi nyt kuitenkin lientyneen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoivat tehneensä sopimuksen, jolla vältetään kireän kauppatilanteen paheneminen.

Trump ja Juncker sanoivat tiedotustilaisuudessa, että Yhdysvallat ja EU sitoutuvat työskentelemään yhdessä sen eteen, että teollisuustuotteiden tullimaksut voitaisiin poistaa. Suunnitelman mukaan EU ostaa Yhdysvalloista enemmän soijapapuja ja nesteytettyä maakaasua. Yhdysvallat puolestaan harkitsee uudelleen teräs- ja alumiinitullejaan.

Lisäksi suunnitellut uudet tullimaksut pannaan jäihin.

- Kun käymme neuvotteluita, me emme toimi sopimuksen hengen vastaisesti, ellei jompikumpi osapuoli lopeta neuvotteluita, Trump sanoi.

Trumpin mukaan teräs- ja alumiinitulleihin sekä vastatoimiksi asetettuihin tulleihin liittyvät ongelmat ratkaistaan.

- Aloitamme neuvottelut nyt heti, mutta tiedämme todella hyvin, mihin neuvottelut ovat menossa, Trump sanoi.

- Tarkoituksenani oli tehdä sopimus tänään ja me teimme sopimuksen tänään, Juncker puolestaan sanoi.

Molemmat osapuolet lisäksi työskentelevät Maailman kauppajärjestö WTO:n uudistamiseksi.

Saksan talousministerin Peter Altmaierin mukaan Trumpin ja Junckerin aikaansaama sopimus on läpimurto, joka voi estää kauppasodan ja säästää miljoonia työpaikkoja.

Asiaa Twitterissä kommentoinut Altmaier myös onnitteli Trumpia ja Junckeria sopimuksesta ja sanoi kyseessä olevan hieno päivä maailmantaloudelle.

Tapaamisesta ei odotettu läpimurtoa

Juncker tapasi Trumpin Washingtonissa. Tapaaminen alkoi Suomen aikaa myöhään keskiviikkoiltana. Ennen neuvotteluiden alkamista tapaamisesta ei odotettu läpimurtoa. Tapaamisen tarkoituksena oli korjailla Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tulehtuneita kauppasuhteita.

Trumpin asettamat teräs- ja alumiinitullit ovat johtaneet EU:n vastatoimiin ja lietsoneet pelkoa täysimittaisesta kauppasodasta. Vielä ennen neuvotteluiden alkamista Juncker sanoi, että ei ole kovin optimistinen.

- Tunnen Trumpin melko hyvin, olen tavannut hänet usein ja tiedän, miten toimia hänen kanssaan ja miten hän toimii muiden kanssa, Juncker sanoi saksalaiselle ZDF-kanavalle tapaamisen alla.

- Tullit ovat mahtavimpia! Maa, joka on kohdellut Yhdysvaltoja epäreilusti, neuvottelee joko reilun sopimuksen tai sille lyödään tulleja. Se on niin yksinkertaista, Trump puolestaan tviittasi ennen tapaamista.

Trump uhkaili keväällä uusilla tullikorotuksilla, jotka kohdistuisivat Euroopasta tuotaviin autoihin. Nykyisin Yhdysvalloilla on EU:sta tuleville henkilöautoille 2,5 prosentin tulli, kun EU:ssa vastaava tuontitulli on 10 prosenttia. Trump on pitänyt tilannetta epäreiluna.

EU on tähdentänyt, että Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöt estävät yksipuoliset tullialennukset, vaan vastaavia alennuksia pitäisi tarjota myös muille kauppakumppaneille. EU:n mukaan tullimaksuista tulisi neuvotella osana kokonaisvaltaista vapaakauppasopimusta. Vapaakauppaneuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat jäissä Trumpin vastustuksen takia.

EU oli valmistautunut jo vastatoimiin uusien tullien varalta

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on sanonut EU:n varautuvan uusiin vastatoimiin, jos Trump päättää asettaa uhkaamansa autotullit voimaan. Malmström on mukana komission vierailulla Washingtonissa.

- Toivomme, että se ei mene siihen ja löydämme ratkaisun. Ellei näin käy, EU-komissio valmistelee melko pitkää listaa amerikkalaistuotteista. (Tullikorotusten arvo) olisi noin 20 miljardia dollaria (yli 17 miljardia euroa), ruotsalaiskomissaari sanoo Dagens Nyheter -lehdelle.

Malmströmin mukaan vastatoimet kohdistuisivat muun muassa maataloustuotteisiin, koneisiin ja korkean teknologian tuotteisiin.

Komissio on jo aiemmin varoittanut, että Yhdysvaltain autotullit johtaisivat moninkertaisesti järeämpiin vastatoimiin verrattuna nykytilanteeseen. Yhdysvaltain terästullit koskevat tuotteita, joiden viennin arvo EU:sta Yhdysvaltoihin on reilut kuusi miljardia euroa. EU:n vastatoimet puolestaan koskevat tuotejoukkoa, joiden vuotuinen tuonti Yhdysvalloista on alle kolme miljardia euroa.

