Valmet Automotiven toimitusjohtaja näkee dieselskandaaleissa myös hyviä puolia – "Sähköautot tulevat nopeammin käyttöön kuin monet olettavat"

Valmet Automotive on palkannut Suomessa lisää työntekijöitä, mutta tällä hetkellä on painetta lomautuksiin. Uudet työpaikat eivät toimitusjohtaja Olaf Bongwaldin mukaan synny jatkossa vain Suomeen, sillä tuotannon hajauttaminen vähentää riskejä.

Autonvalmistajien paljastuneet päästömittausten manipuloinnit voivat nopeuttaa sähköautojen markkinaosuuden kasvua. Näin uskoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Bongwaldin mukaan sähköautot tulevat lisääntymään nopeasti poliittisen paineen takia.

– Dieselskandaalin takia uskon, että sähköautot tulevat nopeammin käyttöön kuin monet olettavat, Bongwald sanoo.

Bongwald vie näkemyksensä mukaisesti Valmet Automotivea yhä selkeämmin sähköautomarkkinoille ja tuottamaan sitä, mitä sähköautojen valmistuksessa tarvitaan. Selkein esimerkki on Salo akkutehdas.

Bongwaldin mukaan sähköautojen akkuja valmistavia tuotantolaitoksia ei ole tarpeeksi, joten Salon tehdas valmistaa tuotetta, jolla on autoteollisuudessa kysyntää.

– Monet yritykset ovat sijoittaneet paljon polttomoottoriautojen tuotantoon. Kyse ei ole vain laitteista vaan myös sopivasta ammattiväestä. Nämä suuret investoinnit uhkaavat mennä hukkaan, kun markkinat menevät sähköautoille, Bongwald selittää.

Kiinalainen osaomistaja keskeinen syy sähköautopainotukseen

Valmet Automotive on jo aiemmin valmistanut sähköautoja, joten uuteen markkinaan sopivia investointeja on jo tehty. Tehtaan linjoilta on valmistunut muun muassa Think City ja Fisker Karma -autoja. Väellä on siis jo osaamista myös sähköautojen aikaan. Autonvalmistuksen alihankkija taas on luonnostaan joustavampi laiteinvestointien suhteen.

– Tuotantolinjat täytyy joka tapauksessa aina rakentaa uudestaan, kun uutta mallia aletaan rakentaa, Bongwald jatkaa.

Alkuvuonna 2017 suuri kiinalainen akkuvalmistaja CATL hankki vajaan neljänneksen Valmet Automotiven osakkeista. Bongwald pitää uutta omistajaa arvokkaana.

– CATL on yksi keskeinen syy sähköautostrategiaamme. Maailman johtavan akkukenno- ja akkupakettivalmistajan ja toimialansa johtaviin yrityksiin kuuluvan autojen sopimusvalmistajan yhdistelmä on erittäin mielenkiintoinen, Bongwald sanoo.

Tuotantoa hajautettava

Kiinalaisomistaja taas pyrkii Valmet Automotiven avulla Euroopan ajoneuvomarkkinoille. Kiinassa hallitus ajaa autoilijoita selkeäotteisesti valitsemaan sähkökulkuneuvoja. Esimerkiksi Shanghaissa tai Pekingissä on erittäin hankala saada uutta polttomoottoriautoa enää rekisteröityä. Kiinalaisyrityksillä on siksi paljon paitsi kokemusta, myös itse kehitettyä osaamista sähköautoihin liittyvän tekniikan tuottamiseksi.

Vaikka kiinalaiset autonvalmistajat eivät tällä uhkaa Euroopassa perinteisten tuottajien markkinaosuuksia, tulevaisuudessa tilanne voi Bongwaldin mukaan muuttua.

Toki Valmet Automotivellakin on tarkoitus tulevaisuudessa edelleen laajentua. Uudenkaupungin autotehdas on yhtiön ydintä ja Salon akkutehtaan markkinat kasvavat kiihkeästi, mutta uudet työpaikat voivat tulla myös muualle kuin Suomeen.

Bongwaldin mukaan tuotantoa pitää hajauttaa. Hajautus vähentää riskejä ja lisää joustavuutta, kun voidaan olla lähellä asiakkaita. Tällä hetkellä Valmet Automotiven noin 6000 työntekijästä noin 4500 on Suomessa.

Alan vaihtelut tuntuvat - yhtiö ilmoitti lomautustarpeista

Autoalan vaihtelut tuntuvat myös nopeasti toiminnassa. Valmet Automotive on tänä vuonna paitsi palkannut lisää väkeä Suomessa, myös lomauttanut työntekijöitään. Yritys ilmoitti lomautustarpeesta jälleen viime viikolla.

Ennusteen mukaisesti tuotantomäärät nousevat vuoden 2019 lopun tasolta suunnitellulle tasolle vasta helmikuussa 2020 aiemmin arvioidun tammikuun sijaan.

– Valmet Automotive on tuottanut tänä vuonna enemmän autoja kuin koskaan historiansa aikana, Bongwald muistuttaa.

Jo viime vuonna autoja valmistui Suomen tuotantolinjoilta 110 000. Yrityksen liikevaihto oli 663 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Mercedes Benz -autoistaan tuttu Daimler on Valmet Automotiven suurin asiakas. Suomalaisyritys katsoo tulevaisuudenkin osalta erityisesti Euroopan suuntaan, mutta Bongwald myöntää myös Kiinan kiehtovaksi.

Kiinasta on kasvanut autoteollisuuden suurin markkina-alue maailmassa eikä osittainen kiinalaisomistus ainakaan heikennä mahdollisuuksia noilla markkinoilla.