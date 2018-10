Uutuuskirja talousjournalismista paljastaa, miten Nokian Ollila pyrki ohjailemaan suomalaista mediaa

Valtava aineisto

Filosofian tohtori Jouni Yrjänän kirjoittama talousjournalismin historia perustuu valtavaan aineistoon talousaiheisia lehti- sekä radio- ja tv-juttuja.

Rahan perässä, vallan kintereillä, suomalaisen talousjournalismin historia -teos sisältää lähdeluetteloineen liki 400 sivua.

Kun kyse on 250 vuoden aikajaksosta, on selvää, että tutkija on joutunut tekemään rajauksia. Keskeiset aikajakson tapahtumat ovat kuitenkin mukana.

Tunnettuina yksittäisinä aiheina käsitellään mm. Uuden Kuvalehden esiin nostama margariinisota, rötösherrajahti, Reporadion aikaiset talousohjelmat, kasinotalouden tapahtumat, Nokia, Soneran kohuvuodet ja tuoreimpana Talvivaara.

Kirjaan sisältyy mehukkaita tapahtumakuvauksia, miten kriittisen kirjoittelun kohteeksi joutuneet yritysjohtajat ja poliitikot yrittivät saada potkut kirjoittajille tai ainakin vaikeuttaa heidän työtään.