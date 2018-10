Uutissuomalainen: Digilehtien alv-alennus aiotaan toteuttaa ensi heinäkuusta alkaen

Niin Pohjois-Suomessa on menossa paikallislehtien hidas lakkauttamisprosessi. Kymmenen vuoden päästä maakuntalehtisiä on vain muutama. Ne ovat keskittyneet suurempiin kasvukeskuksiin kuten Ouluun, Tampereelle ja Turkuun. Digilehdissä kenties olisi pelastus, mutta yhtä samanlaista uutista luen milloin Säkylässä, milloin Savonlinnassa, milloin Kajaanissa ja milloin Kemissä. Tympäisee saman uutisoinnin kohtaaminen eri aikoina eri puolilla maata aamiaispöydässä. Tämä vaara on ilmeinen.