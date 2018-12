Uudet taloyhtiöt kirjataan digitaaliseen osakehuoneistorekisteriin vuoden alusta alkaen – asunto-osakkeiden omistajia lienee Suomessa yli kaksi miljoonaa

Sähköisessä rekisterissä asunto-osakkeet ovat varmassa tallessa.

Asunto-osakekirjat siirretään ensi vuodesta alkaen vaiheittain Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen rekisteriin.

Uudet asuntoyhtiöt perustetaan heti vuoden alussa digitaalisesti, kunhan eduskunta hyväksyy joulun alla uutta osakehuoneistorekisteriä koskevan lain. Vanhat taloyhtiöt voivat hakeutua uuteen rekisteriin aikaisintaan toukokuun alusta.

– Kaikki taloyhtiöt, jotka perustetaan vuoden alussa, menevät automaattisesti digitaaliseen muotoon. Niistä ei paineta osakekirjoja, toteaa uuden viranomaisrekisterin valmisteluista vastaava ASREK-ohjelmapäällikkö Jorma Turunen Maanmittauslaitoksesta.

Taloyhtiöt hallinnoivat noin 1,4:ää miljoonaa asuinhuoneistoa. Asunto-osakkeenomistajia lieneekin runsaat kaksi miljoonaa.

Uusia taloyhtiöitä perustetaan vuosittain noin tuhat.

Turunen varoittaa kansalaisia panikoimasta.

– Taloyhtiön pitää ensin toimia ennen kuin mikään muuttuu. Senkin jälkeen on pitkät siirtymäajat.

Vasta kun vanha taloyhtiö on muuttanut osakeluettelon sähköiseen muotoon – sen on tapahduttava vuoden 2022 loppuun mennessä – tulee osakkaan vuoro toimia. Hänen on käytävä itse merkkauttamassa omistuksensa ja mitätöimässä paperiset osakekirjansa Maanmittauslaitoksessa vaikka Oulussa.

Turunen ennakoi, että ruuhkaa uudessa palvelussa saattaisi syntyä ehkä syksystä alkaen.