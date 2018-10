USA:n valtiovarainministeri ei usko Kiina-kauppasodan uhkaavan maailmantaloutta

Jos jotain, niin tässä Trump nyt tervehdyttää koko maailman. Kiina on härskisti imenyt itseensä muiden työt jo toista vuosikymmentä. Kiina ei päästä muiden maiden kuten Suomen tuotteita omille markkinoilleen, vaan ehtona on se, että tuote on valmistettava Kiinassa ja niinpä Suomestakin on mennyt hirvittävät määrät työtä Kiinaan. Ajatella, että valmistaa nyt suomalaisten kengät maailman toisella puolen ja rahdata ne sieltä tänne. Se ei ole ekologista eikä mitään järkeä meidän suomalaisten kannalta.

Kiina tulee taipumaan Trumpin edessä ja poistaa keinotekoiset esteet sekä lopettaa valuuttamanipulaation. Eli Kiinasta tule normaali kauppakumppani Yhdysvalloille. Samalla Kiinan epäreilu ja kieltämättä ylivoimainen asetelma maailmassa murtuu ja myös muut maat tulevat vaatimaan normaalin kauppasopimuksen Kiinan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa suomalaisten kengät todellakin tehdään Suomessa. Tottakai meidän vapailla markkinoilla on myös muiden kenkiä ja niin se pitääkin olla. Suomessa valmistettu kenkä on kuitenkin kilpailukykyinen kaikien muiden kanssa kun kukaan maailman isoista pelureista ei ylläpidä epäreiluja sääntöjä. Trumpin ansiosta meidän suomalaisten ja koko maailman tulevaisuus on mahtava. Työtä tulee olemaan paljon.