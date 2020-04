Ura- ja talousvalmentaja Pia Klemetti tietää, että tiliotteiden läpikäyminen on palkitsevaa mutta samalla myös paljastavaa – hän on huolissaan ihmisten huonoista puskurisäästöistä hädän varalle

Raha on latautunut aihe, josta suomalaisen on vaikeaa puhua.

Ura- ja talousvalmentaja Pia Klemetti rohkaisee kaikkia puhumaan rahasta niin, että rahan ympäriltä katoaisi mystiikka ja siitä puhuttaisiin mahdollistajana.

Erityisesti nyt raha on monen mielessä.

– Joidenkin tutkimusten mukaan jopa neljäkymmentä prosenttia ihmisistä ei säästä minkäänlaista puskuria. Tämä oli siis ennen koronaa, Klemetti sanoo.

Puskuri on hätävara yllättävien tilanteiden varalle. Sellainen tilanne meillä on juuri nyt käsillä.

Klemetti on luvuista huolissaan.

– Tällä hetkellähän yt-prosessi voi olla käytynä 15 päivässä, kun siihen normaalisti voi mennä neuvotteluineen parikin kuukautta. Päivärahahakemusten käsittelyajat ovat pitkät, ja YTK on väläyttänyt, että saattaa mennä jopa loppuvuoteen, ennen kuin kaikki hakemukset on käsitelty ja maksatukset tehty.

Se, mikä on hyvä summa puskurille, taas riippuu jokaisen omasta kulurakenteesta.

– Ei voi sanoa yhtä summaa. Yksi kultainen sääntö on, että kahdesta kuuteen kuukauden kiinteiden kustannusten määrä olisi hyvä olla. Tällöin mukaan lasketaan vain välttämättömimmät menot, mutta niin, että arki pyörii.

Jotta omia menojaan voisi lukujen tasolla tarkastella, ne pitää tietysti tuntea.

– Oman tiliotteen tarkastelu on kaiken a ja o. Se kannattaa tehdä, vaikka eihän se mukavinta puuhaa ole. Se on myös aika paljastavaa. Itsekin huomasin, että aika paljon tuli kirjattua aiemmin menoja sinne ”sekalaista”-sarakkeeseen.

Klemetin neuvo on yksinkertainen: käy tiliotteesi läpi vähintään puolen vuoden ajalta ja laske, paljonko rahaa kuluu kuukausitasolla eri kategorioihin. Se on myös palkitsevaa ja Klemetin asiakkaatkin ovat myöntäneet, kuinka voimauttava vaikutus sillä on, kun tietää tarkalleen, mistä raha tulee ja mihin se menee.

"Ihmiset eivät välttämättä halua olla palkkasuhteessa vaan tekevät mieluummin samaa hommaa toiminimellä." Pia Klemetti

Klemetti toimii päivätyönään henkilöstöjohtajana ja tekee ura- ja talousvalmennusta sivutoimisesti.

– Urakeskustelu asiakkaan kanssa palaa usein arvokeskusteluun: minkälaisen työn haluaisin, minkälaiset arvot minulla on, sopisinko tietynlaiselle alalle tai tietyn tyyppiseen työhön, työyhteisöön tai -kulttuuriin, Klemetti valottaa pohdintoja.

Uraan liittyvät arvovalinnat linkittyvät vahvasti myös rahaan ja elämäntilanteeseen.

– Aina ei tarvitse tai ole mahdollista tehdä johtajatason työtä, kirjoittaa väikkäriä ja hoitaa kolmea lasta. Asioita kannattaa katsoa kokonaisvaltaisemmin ja olla itselleen armollinen.

Henkilöstöjohtajan paikalta Klemetti on jo huomannut heikkoja signaaleja siitä, ettei rahasta ajatella työelämässä enää samalla tavoin kuin ennen.

– Ihmiset eivät välttämättä halua olla palkkasuhteessa vaan tekevät mieluummin samaa hommaa toiminimellä. Tämä mahdollistaa vapauden valita. Aihe saattaa nostattaa edelleen kulmakarvoja työnantajapuolella, mutta uskon, että tämä on yleistymässä. Tällä tavoin ihmiset voivat myös valita useamman työn: niin sanotun päivätyön lisäksi voi tehdä vaikka koirantrimmausta tai hevoshierontaa yhden päivän viikosta, jos se on oma intohimo.

Klemetti puhuu varasuunnitelmista. Ihmistä ei onneksi enää luokitella yhden osaamisensa perusteella, vaan monella meistä on taitoja joista voi syntyä myös tuloja. Tämä on erityisen ajankohtaista nyt, kun työpaikkoja on vaakalaudalla. Varasuunnitelmia olisi hyvä olla yksi tai kaksi, ja niitä voi alkaa edistää nyt heti.